مادورو يؤكّد إجراؤه اتّصالًا هاتفيًا مع ترامب ويصفه بـ
مادورو يؤكّد إجراؤه اتّصالًا هاتفيًا مع ترامب ويصفه بـ"المنفتح والهادئ"

2025-12-04 06:48
مادورو يؤكد الاتّصال بترامب: أعدّ المكالمة انفتاحًا على الحوار
10

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس (4 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، إجراءه مكالمةً هاتفيةً مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب.

وأوضح مادورو أنّ هذا الاتّصال تم منذ 10 أيام، مضيفًا أنّه "جرى بنبرة محترمة".

وتابع مادورو بأنّه يعدّ الاتّصال "انفتاحًا على الحوار"، مرحِّبًا بـ"الحوار والدبلوماسية"، ومؤكدًا أنّ فنزويلا "ستسعى دائمًا للسلام، وأنّ شعب الولايات المتحدة يرفض الحرب". 

كما أكد ضرورة "الحفاظ دائمًا على هدوء لا يتزعزع، وإيمان راسخ بانتصارنا، وهو انتصار العدالة والسلام". 

يُذكر أنّ ما قاله مادورو يأتي بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي إجراء المكالمة. وحينها، لم يخُض ترامب في أي تفاصيل تتناول ما دار بين الجانبين خلال الاتّصال.

وبدلًا من ذلك، اكتفى ترامب بقوله: "لا أريد التعليق على الأمر.. الإجابة هي نعم".

مادورو يؤكّد إجراؤه اتّصالًا هاتفيًا مع ترامب ويصفه بـ"المنفتح والهادئ"
عربي ودولي
