آمال خليل - صحيفة الأخبار

لم يستغرق لبنان الرسمي أكثر من شهرين قبل الرضوخ لطلب واشنطن إدخال تمثيل مدني في عمل لجنة الـ«ميكانيزم»، عبر إعلان رئاسة الجمهورية، قبل نحو ساعة من اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة أمس، تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً لوفد لبنان. وقد تكتّمت الجهات الرسمية على الإعلان عن اسم كرم إلى ما قبل ساعات فقط من اجتماع أمس. وتبلّغ الضباط اللبنانيون الثلاثة في الوفد اللبناني إلى اللجنة بأن كرم سيرأس الوفد في ساعة متأخّرة من ليل الثلاثاء.

وفيما نقلت طوافة عسكرية كرم والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى الناقورة، حضر المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي" يوري رسنيك الذي كُلّف بتمثيل العدو في موكب مؤلّل قادمٍ من فلسطين المحتلة.

وبحسب مصادر متابعة، فإن الاجتماع الذي دام أكثر من ثلاث ساعات، عُقد في غرفة واحدة وبدأ بالتعارف، وحضر القسم الأول منه ضباط الجيش اللبناني الثلاثة الذين اعتادوا حضور الاجتماعات منذ انطلاقتها قبل عام وممثّلو جيش العدو. وفي القسم الثاني، غادر الضباط ليقتصر الاجتماع على كرم ورسنيك ورئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد ونائبه الجنرال الفرنسي فالنتين سيلير وقائد اليونيفل الجنرال الإيطالي ديواتو أبانيارا. وأكّدت المصادر أن الوفد اللبناني التزم بعدم التخاطب المباشر مع وفد العدو.

لم يكن تكليف شخصية مدنية ضمن وفد لبنان إلى الـ«ميكانيزم» مفاجئاً تماماً. فمنذ تشرين الأول الماضي، أعلن مسؤولون أميركيون عن موافقة الرؤساء الثلاثة على إشراك مدنيين في الوفد اللبناني وتوسعة عمل اللجنة لتشمل شؤوناً تقنية تتضمّن تحرير الأسرى والانسحاب "الإسرائيلي" من الجنوب والترسيم البري.

في وقت لاحق، أصدرت السفارة الأميركية في بيروت بياناً حول الاجتماع، اعتبرت فيه أن انضمام مدنيين إلى اللجنة «يعكس التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم، وسيتركّز عملها على حوار مدني مستدام بالإضافة إلى الحوار العسكري. وتتطلّع إلى العمل بشكل وثيق مع كرم ورسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما».

وفيما أكّد لبنان على لسان رئيس الحكومة نواف سلام أنه «ليس في صدد مفاوضات سلام مع "إسرائيل"، وأي حديث عن تطبيع يبقى مرتبطاً بعملية سلام شامل»، قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، إن اجتماع أمس «شهد اتفاقاً على صياغة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان و"إسرائيل" بعد نزع سلاح حزب الله».

ميدانياً، لفتت مصادر مطّلعة إلى أن الشريط الحدودي قد يشهد مستجدات عملانية في الفترة المقبلة، منها خفض عديد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة كبادرة إيجابية تلاقي فيها التجاوب اللبناني مع الإملاءات الأميركية، ليس فقط بالتفاوض غير المباشر والتمثيل المدني في الـ«ميكانيزم»، بل أيضاً عبر «الموافقة على قيام قوة من اللجنة بتفتيش المنشآت المشتبه بها من قبل إسرائيل». وفي هذا الإطار، قال سلام، إن لبنان يوافق على قيام قوات أميركية وفرنسية بالتأكّد ميدانياً من تنفيذ الجيش لمهمته بنزع سلاح حزب الله.

