المقال التالي الأوضاع الداخلية والخارجية في الجمهورية الإسلامية تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية

"إسرائيل" تشترط بقاء سيطرتها على النقاط الاستراتيجية في سورية كشرط أساسي لأي "تفاوض"

2025-12-04 10:57
في ذروة النقاش السري انكشفت القصة التي لم يكن أحد في سورية ينتظرها
كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ وزير الخارجية جدعون ساعر أبلغ أعضاء لجنة الخارجية و"الأمن" في جلسة مغلقة عُقدت يوم الثلاثاء في "الكنيست"، بأنّ الأشهر الأخيرة شهدت محادثات لبحث ترتيب أمني محتمل مع سورية. وأكد ساعر أنّ "إسرائيل" معنية بفحص إمكانية التوصل إلى تسوية، لكن وفق شروط تضمن أمنها وقدرتها على التحرّك بحرية على طول الحدود الشمالية.

وقال ساعر خلال الجلسة: "أجريت محادثات للتوصل إلى تسوية أمنية مع سورية. نرغب في التوصل إلى اتفاق معهم، لكن وفق شروطنا. نحن بحاجة لأن نكون قادرين على مواصلة منع التهديدات قرب الحدود. لذلك وجودنا في النقاط مهم جدًا. لن نتخلى عن السيطرة على المناطق المسيطرة ضمن أي اتفاق أمني. قمة جبل الشيخ تُشرف على سورية وكذلك على لبنان".

وتعكس تصريحات ساعر -وفق المشاركين في الجلسة- رؤية "إسرائيلية" تعتبر الحفاظ على السيطرة على النقاط المرتفعة ذات القيمة الإستراتيجية، وفي مقدمتها جبل الشيخ، شرطًا أساسيًا لأي مسار تفاوضي. ويُنظر إلى هذه السيطرة باعتبارها ركيزة لقدرة الجيش "الإسرائيلي" على الإنذار المبكر والرد في الساحة الشمالية. كما يظهر من موقف ساعر أنّ "إسرائيل" لن تقبل بأي تغييرات ميدانية قد تحدّ من حرية عملها في مواجهة التهديدات السورية واللبنانية، وفق تعبيره.

وجاء النقاش السري في ظل توتر متصاعد على الحدود مع سورية، على خلفية التغييرات في الحكم بدمشق واستمرار تمركز "المنظمات الموالية لإيران" جنوب البلاد. وتواصل "إسرائيل" تنفيذ ضربات متكرّرة ضدّ مواقع عسكرية سورية وأخرى لوجستية مرتبطة بتنظيمات "معادية"، بهدف منع نقل أسلحة دقيقة والحد من انتشار قوات تعدّها تهديدًا مباشرًا لمنطقة الجولان.

بالتوازي، تُجرى منذ أشهر اتّصالات هادئة بدعم أميركي، في محاولة من واشنطن لتثبيت الساحة وتقليل مستوى الاحتكاك بين القدس ودمشق. وتشمل هذه الجهود محادثات دبلوماسية مع الطرفين لبحث خطوات قد تقود إلى ترتيبات أمنية محدودة على الحدود، تتمحور حول تقليص الوجود العسكري السوري الثقيل قرب خط الحدود وخفض وتيرة الضربات "الإسرائيلية" داخل الأراضي السورية.

ورغم تنامي الحديث عن هذه الاتّصالات، شدّد مسؤولون "إسرائيليون" على أنها لا تزال أولية، وأنه لا يوجد أي تقدّم فعلي نحو اتفاق. وتؤكد "إسرائيل" أنّ أي مسار مستقبلي سيُدرس فقط وفق احتياجاتها الأمنية، وأنّ استعدادها للبحث في تسوية يبقى مشروطًا بالحفاظ على تفوقها الاستراتيجي على الأرض.

الكلمات المفتاحية
سوريا الكيان الصهيوني أبو محمد الجولاني
