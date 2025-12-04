نشر الكاتب الأميركي ديفيد إغناشيوس مقالة، في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تحدث فيها عن ما وصفه بفرص كبيرة للتغيير في غزّة ولبنان وسورية وإيران، ناجمة عن عامين من الحرب، محذّرًا في الوقت نفسه من احتمال ضياع هذه الفرص بسبب سوء التعامل والتأخير من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل" والدول العربية.

هذا؛ وأشار إغناشيوس إلى ما نقله عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع المستوى بقوله: إنّ "كل شيء معلّق"، والجبهات في الشرق الأوسط ما تزال مفتوحة؛ لأن الدبلوماسيين لم يستغلّوا "الإرباك" الذي تعيشه إيران وحلفاؤها، وفقًا لتوصيفه.

تابع الكاتب بأنّ معظم الأهداف الواردة في خطة ترامب العشرينية تبدو وكأنها وُلدت ميتة، باستثناء مسألة الإفراج عن "الرهائن الإسرائيليين" الأحياء. كما نقل عن مدير معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى روبرت ساتلوف أن "الإسرائيليين" أخفقوا حتّى الآن في تحويل "الانتصارات الميدانية" إلى مكاسب سياسية، وبرأيه أن في ذلك فرصًا ضائعة محزنة ومؤسفة.

أضاف إغناشيوس أنّ غزّة تقدّم مثالًا واضحًا على محدودية القوّة العسكرية في تحقيق نتائج سياسية، مشيرًا إلى أنّ خطة ترامب "للسلام" تدعو إلى تشكيل قوة استقرار دولية لنزع سلاح حركة حماس وإنشاء "مجلس سلام" يشرف على جهود إعادة الإعمار؛ لكته أكّد أنّ هذه الرؤية ما تزال أقرب إلى الخيال، لافتًا إلى تراجع دول كانت قد تطوّعت للانضمام إلى القوّة الدولية، مثل اندونيسيا وأذربيجان، وإلى امتناع الدول المانحة عن إطلاق مشاريع الإعمار قبل تحقيق الأمن في القطاع.

عن سبل الخروج من هذا المأزق، رأى الكاتب أنّ على ترامب وشركائه إدراك أن القوّة الوحيدة القادرة فعلًا على نزع سلاح حماس هي القوى الفلسطينية نفسها، ضمن تحالف مع سلطة فلسطينية تخضع لعملية إصلاح.

انتقل إغناشيوس إلى لبنان؛ فرأى فيه فرصة ضائعة ثانية، مشدّدًا على ضرورة أن يتصرّف تصرّف دولة سيادية بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. وقال إن لبنان يفشل في هذا الامتحان، وعلى ترامب الضغط على الرئيس اللبناني جوزاف عون لنشر الجيش في المناطق جميعها.

كما رأى الكاتب أنّ "إسرائيل" تضيّع فرصة أخرى في سورية، موضحًا أن ترامب جعل تحسين العلاقات مع "الرئيس أحمد الشرع" مشروعًا شخصيًا، ويريد اتفاقًا أمنيًا بين سورية و"إسرائيل". غير أن الكاتب عاد وأشار إلى تردّد "إسرائيل" خشية خسارة حرية الحركة في الساحة السورية، وبرأيه أنّ على رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إبداء تجاوب أكبر في هذا الملف.

الكلمات المفتاحية