قيادة الجيش: كل عناصر المؤسسة ملتزمون الولاء للوطن
قيادة الجيش: كل عناصر المؤسسة ملتزمون الولاء للوطن

2025-12-04 13:54
قالت قيادة الجيش مديرية التوجيه إن أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية نقل معلومات حول انتماء بعض العسكريين وولائهم لإحدى الجهات.

وأضافت في بيان: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن جميع عناصرها يملكون عقيدة عسكرية واضحة وثابتة، ويدينون بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية والوطن".

كما دعت إلى عدم تناقل الأخبار المشبوهة التي تهدف إلى النيل من سمعة الجيش، بخاصة خلال المرحلة الحالية الدقيقة التي يشهدها الوطن.

لبنان الجيش اللبناني
مشاركة