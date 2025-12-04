يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
رئيس بلدية محرونة لـ"العهد": أهالي البلدة أكملوا حياتهم بشكل طبيعي بعد العدوان

خاص العهد

رئيس بلدية برعشيت لـ
خاص العهد

رئيس بلدية برعشيت لـ"العهد": المبنى المستهدف مدني بامتياز ولا نزوح من البلدة 

2025-12-04 18:01
69
علي محمد - محرر
22 مقالاً

أكّد رئيس بلدية برعشيت عباس فرحات، في تصريح لموقع العهد الإخباري حول العدوان الصهيوني على البلدة اليوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ المنزل الذي تمّ استهدافه مدنيّ ومكوّن من ثلاثة طوابق، وهو مأهول ويقع داخل حيّ سكنيّ.

وأوضح أنّ أهالي البلدة تركوا المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف قبل الغارة، ثم عاد من كان بإمكانه العودة إلى منزله، مشدّدًا على أنّه لا يوجد نزوح بل إخلاء مؤقّت إلى حين انتهاء الغارة.

وأشار رئيس بلدية برعشيت إلى أنّ رسالة أهالي البلدة واضحة، وهي أنّ أهالي برعشيت والجنوب جميعًا متجذّرون ومتواجدون دائمًا مهما حصل من غارات، مؤكّدًا أنّ أهالي برعشيت صامدون ولن يتركوا أرضهم ومنازلهم.

ولفت فرحات إلى أنّه لم تكن هناك أي إصابات، وأنّ الأضرار جرّاء الغارة كانت ماديّة، إضافة إلى ضرر في المنازل المحيطة، وبعضها أصبح يحتاج إلى إعادة تأهيل.

وجاء العدوان الصهيوني على برعشيت في وقت سابق من اليوم الخميس بعد تهديد صهيوني، إضافة إلى غارات استهدفت بلدات محرونة، المجادل وجباع جنوب لبنان.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب
