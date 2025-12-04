يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي ندوة في تونس تبحث انخراط الحركة الطلابية في دعم النضال الفلسطيني والتصدي للتطبيع

خاص العهد

رئيس بلدية محرونة لـ
خاص العهد

رئيس بلدية محرونة لـ"العهد": أهالي البلدة أكملوا حياتهم بشكل طبيعي بعد العدوان

2025-12-04 19:05
58
علي محمد - محرر
22 مقالاً

أشار رئيس بلدية محرونة؛ سعيد وهبي، في تصريح لموقع العهد الإخباري حول العدوان الصهيوني على البلدة الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى أنّ المنزل المستهدف الذي تم استهدافه مدنيّ ولم تقع إصابات، مؤكدًا وجود أضرار في المنازل المحيطة بمكان الاستهداف.

ولفت إلى أنّ البلدة شهدت حالة نزوح مؤقّت وأهالي البلدة عادوا إلى منازلهم بعد تنفيذ الغارة الصهيونية، وأكملوا حياتهم بشكل طبيعي، مشددًا على أنّ التعرّض للعدوان متوقع من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يواصل استهدافه للمدنيين.

وشدّد على أنّ محرونة من البلدات الصامدة وأهلها مع المقاومة، مستشهدًا بكلام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله بأنّ "اليأس خلق للضعفاء".

لبنان الكيان الصهيوني الجنوب
