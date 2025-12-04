أشار رئيس بلدية محرونة؛ سعيد وهبي، في تصريح لموقع العهد الإخباري حول العدوان الصهيوني على البلدة الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى أنّ المنزل المستهدف الذي تم استهدافه مدنيّ ولم تقع إصابات، مؤكدًا وجود أضرار في المنازل المحيطة بمكان الاستهداف.

ولفت إلى أنّ البلدة شهدت حالة نزوح مؤقّت وأهالي البلدة عادوا إلى منازلهم بعد تنفيذ الغارة الصهيونية، وأكملوا حياتهم بشكل طبيعي، مشددًا على أنّ التعرّض للعدوان متوقع من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يواصل استهدافه للمدنيين.

وشدّد على أنّ محرونة من البلدات الصامدة وأهلها مع المقاومة، مستشهدًا بكلام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله بأنّ "اليأس خلق للضعفاء".

الكلمات المفتاحية