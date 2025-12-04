شن العدو "الإسرائيلي" سلسلة جديدة من الاعتداءات التي طاولت عددًا من القرى الجنوبية، الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، منها جباع وبرعشيت ومحرونة والمجادل، في محاولة لإرهاب الأهالي وكسر إرادتهم. هذه الاعتداءات تأتي في سياق التصعيد المستمر الذي ينتهجه العدو ضد المناطق الآمنة.

استهدافات العدو طاولت أماكن سكنية بامتياز، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنازل والممتلكات، وسط حالة استنكار واسعة من الأهالي الذين وجدوا أنفسهم مجددًا أمام عدوان مباشر يستهدف حياتهم اليومية. وعلى الفور باشرت الجهات الإسعافية المختصة عمليات المسح الميداني لمواقع الغارات وتقييم حجم الأضرار.

ورغم قساوة الاعتداء، فقد أكد أهالي القرى الجنوبية تمسّكهم بنهج المقاومة، ومشددين على أنّ هذه الاعتداءات لن تزيد شعب المقاومة إلا إصرارًا على الصمود، وإرادةً وقناعة بخيار المقاومة.

وفي تصريح لموقع العهد الإخباري، قال رئيس بلدية جباع؛ عبد الله نور الدين: "لقد اعتاد أهل الجنوب، عبر عشرات السنين، على غطرسة العدو "الإسرائيلي" وعدوانه المتكرر. فهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها العدو على اعتداء يستهدف قرانا الآمنة، فمنذ نشأتنا ونحن نواجه ضرباته المتنقلة من مكان إلى آخر، وما تغيّر هو حجم الصبر والتجذّر الذي يزداد رسوخًا في نفوس أهلنا يومًا بعد يوم".

وأضاف: "إنّ الخسائر المادية التي لحقت بالمنازل والممتلكات كبيرة ومؤلمة، ولا يمكن إنكار ما تركته الغارات من وجع في قلوب الأهالي، إلّا أنّ ما فُقد من حجارة يُعوَّض، أما الكرامة فلا تُمسّ، وهي الأساس الذي نحافظ عليه مهما اشتدت الظروف، وأهل جباع كما عهدناهم دائمًا، ثابتون لا تهزّهم العواصف، ويرون في كل اعتداء سببًا إضافيًا للمضيّ بثقة في طريق الصمود".

وأكد نور الدين أنّ "هذه الاعتداءات لن تنجح في كسر إرادة الناس ولا في زعزعة ثباتهم، فالجنوب اعتاد أن ينهض من بين الركام، وأن يحوّل الألم قوة، والدمار عزيمة إضافية للبقاء في الأرض والدفاع عنها. وما نمرّ به اليوم، مهما كان قاسيًا، لن يغيّر قناعتنا بحقّنا في الحياة بكرامة وفي أرضنا بأمان".

وختم قائلًا: "نسأل الله أن يحمي الجنوب وكل بلداته، وأن يصون جباع وأهلها من كل سوء، وأن يكون عِوَضُ ما خسرناه خيرًا وبركة، فهذه الأرض لم تتخلَّ يومًا عن أبنائها، ولن نتخلى نحن عنها مهما طال العدوان".

