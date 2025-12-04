يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي بوتين: موازين القوى في العالم تتغيّر

خاص العهد

رئيس بلدية جباع لـ
خاص العهد

رئيس بلدية جباع لـ"العهد": أهالي البلدة يرون في كل اعتداء سببًا إضافيًا للصمود

2025-12-04 19:31
48
علي شبيب - مراسل
27 مقالاً

شن العدو "الإسرائيلي" سلسلة جديدة من الاعتداءات التي طاولت عددًا من القرى الجنوبية، الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، منها جباع وبرعشيت ومحرونة والمجادل، في محاولة لإرهاب الأهالي وكسر إرادتهم. هذه الاعتداءات تأتي في سياق التصعيد المستمر الذي ينتهجه العدو ضد المناطق الآمنة.

استهدافات العدو طاولت أماكن سكنية بامتياز، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنازل والممتلكات، وسط حالة استنكار واسعة من الأهالي الذين وجدوا أنفسهم مجددًا أمام عدوان مباشر يستهدف حياتهم اليومية. وعلى الفور باشرت الجهات الإسعافية المختصة عمليات المسح الميداني لمواقع الغارات وتقييم حجم الأضرار.

ورغم قساوة الاعتداء، فقد أكد أهالي القرى الجنوبية تمسّكهم بنهج المقاومة، ومشددين على أنّ هذه الاعتداءات لن تزيد شعب المقاومة إلا إصرارًا على الصمود، وإرادةً وقناعة بخيار المقاومة.

وفي تصريح لموقع العهد الإخباري، قال رئيس بلدية جباع؛ عبد الله نور الدين: "لقد اعتاد أهل الجنوب، عبر عشرات السنين، على غطرسة العدو "الإسرائيلي" وعدوانه المتكرر. فهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها العدو على اعتداء يستهدف قرانا الآمنة، فمنذ نشأتنا ونحن نواجه ضرباته المتنقلة من مكان إلى آخر، وما تغيّر هو حجم الصبر والتجذّر الذي يزداد رسوخًا في نفوس أهلنا يومًا بعد يوم".

وأضاف: "إنّ الخسائر المادية التي لحقت بالمنازل والممتلكات كبيرة ومؤلمة، ولا يمكن إنكار ما تركته الغارات من وجع في قلوب الأهالي، إلّا أنّ ما فُقد من حجارة يُعوَّض، أما الكرامة فلا تُمسّ، وهي الأساس الذي نحافظ عليه مهما اشتدت الظروف، وأهل جباع كما عهدناهم دائمًا، ثابتون لا تهزّهم العواصف، ويرون في كل اعتداء سببًا إضافيًا للمضيّ بثقة في طريق الصمود".

وأكد نور الدين أنّ "هذه الاعتداءات لن تنجح في كسر إرادة الناس ولا في زعزعة ثباتهم، فالجنوب اعتاد أن ينهض من بين الركام، وأن يحوّل الألم قوة، والدمار عزيمة إضافية للبقاء في الأرض والدفاع عنها. وما نمرّ به اليوم، مهما كان قاسيًا، لن يغيّر قناعتنا بحقّنا في الحياة بكرامة وفي أرضنا بأمان".

وختم قائلًا: "نسأل الله أن يحمي الجنوب وكل بلداته، وأن يصون جباع وأهلها من كل سوء، وأن يكون عِوَضُ ما خسرناه خيرًا وبركة، فهذه الأرض لم تتخلَّ يومًا عن أبنائها، ولن نتخلى نحن عنها مهما طال العدوان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس بلدية جباع لـ
رئيس بلدية جباع لـ"العهد": أهالي البلدة يرون في كل اعتداء سببًا إضافيًا للصمود
خاص العهد منذ ساعة
ندوة في تونس تبحث انخراط الحركة الطلابية في دعم النضال الفلسطيني والتصدي للتطبيع
ندوة في تونس تبحث انخراط الحركة الطلابية في دعم النضال الفلسطيني والتصدي للتطبيع
خاص العهد منذ ساعة
رئيس بلدية محرونة لـ
رئيس بلدية محرونة لـ"العهد": أهالي البلدة أكملوا حياتهم بشكل طبيعي بعد العدوان
خاص العهد منذ ساعتين
رئيس بلدية برعشيت لـ
رئيس بلدية برعشيت لـ"العهد": المبنى المستهدف مدني بامتياز ولا نزوح من البلدة 
خاص العهد منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
رئيس بلدية جباع لـ
رئيس بلدية جباع لـ"العهد": أهالي البلدة يرون في كل اعتداء سببًا إضافيًا للصمود
خاص العهد منذ ساعة
رئيس بلدية محرونة لـ
رئيس بلدية محرونة لـ"العهد": أهالي البلدة أكملوا حياتهم بشكل طبيعي بعد العدوان
خاص العهد منذ ساعتين
رئيس بلدية برعشيت لـ
رئيس بلدية برعشيت لـ"العهد": المبنى المستهدف مدني بامتياز ولا نزوح من البلدة 
خاص العهد منذ 3 ساعات
بلدية محرونة: العدوان الغاشم على البلدة اعتداء واضح ومتعمد على أمن المدنيين وممتلكاته
بلدية محرونة: العدوان الغاشم على البلدة اعتداء واضح ومتعمد على أمن المدنيين وممتلكاته
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة