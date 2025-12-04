يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بوتين: موازين القوى في العالم تتغيّر
بوتين: موازين القوى في العالم تتغيّر

2025-12-04 19:49
الرئيس الروسي: نشهد ظهور مراكز قوى جديدة
48

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ "الهند تظل شريكًا موثوقًا، ولها مكانة مميّزة بالنسبة إلى روسيا في مجال التعاون الدفاعي والتقني العسكري".

وأضاف بوتين، في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "يبدو أنّكم خبراء في هذا المجال، كما لو أنّنا كنّا منخرطين في مفاوضات حول التعاون العسكري - التقني. وإذا تعمّقنا في التفاصيل، فستبرز الهند كأحد شركائنا الموثوقين والمميّزين في هذا المجال".

ورأى أنّ "مشاركة روسيا للتقنيات الدفاعية مع الهند يعكس مستوى الثقة بين البلدين وشعبيهما"، قائلًا: "نحن لا نكتفي ببيع التقنيات للهند، بل نشاركها، وهذا أمر نادر جدًّا في مجال التعاون العسكري - التقني. وهذا الأمر يعكس مستوى الثقة بين البلدين وبين شعبيهما".

كما شدّد الرئيس الروسي على أنّ "ضمان استقرار التعاون في المجالات الرئيسة بين روسيا والهند له أهمية حاسمة، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين".

وبينما لفت الانتباه إلى أنّ "شركات روسيا والهند أقامت علاقات تجارية فعّالة حتى قبل الأوضاع في أوكرانيا"، أشار إلى أنّ "شركات النفط الروسية تعتبر الشركات الهندية شركاء موثوقة".

وبيّن أنّ "الهند أصبحت واحدة من أكبر مُورِّدي المنتجات النفطية إلى أوروبا ليس فقط لأنّ نيودلهي تشتري النفط من روسيا".

وقال: "روسيا هي الدولة المصنّعة لأحدث وأكثر المعدّات موثوقية في العالم في مجال الطاقة النووية. روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على بناء محطات طاقة نووية بمفاعلات صغيرة".

من جهة أخرى، نبّه الرئيس الروسي إلى أنّ "موازين القوى في العالم تتغيّر"، قائلًا: "نشهد ظهور مراكز قوى جديدة. من المهم للغاية ضمان الاستقرار بين أكبر الدول، فهذا يخلق أساسًا للتقدم في العلاقات الثنائية والدولية".

