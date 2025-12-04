Your browser does not support the video tag.

عرضت قناة المنار، ضمن برنامج "بانوراما اليوم"، الحلقة الرابعة والأخيرة من "سلسلة أُولي البأس.. سنحكي الحكاية"، التي تقدّم الرواية الرسمية للمقاومة حول أبرز محطات الحرب.

وقدّمت الحلقة شهادة مصوّرة تفصيلية لمسار المعركة ألقاها القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم طباطبائي (السيد أبو علي)، عُرض فيها مقطع من كلمته يتناول طبيعة المواجهات وأداء المقاتلين في الميدان.​

