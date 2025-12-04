يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي المنية تكرّم أطفال غزة الجرحى جرّاء العدوان الصهيوني 

لبنان

لبنان

تقييم لمسار معركة أولي البأس بشهادة القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطباطبائي

2025-12-04 22:38
59

عرضت قناة المنار، ضمن برنامج "بانوراما اليوم"، الحلقة الرابعة والأخيرة من "سلسلة أُولي البأس.. سنحكي الحكاية"، التي تقدّم الرواية الرسمية للمقاومة حول أبرز محطات الحرب.

وقدّمت الحلقة شهادة مصوّرة تفصيلية لمسار المعركة ألقاها القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم طباطبائي (السيد أبو علي)، عُرض فيها مقطع من كلمته يتناول طبيعة المواجهات وأداء المقاتلين في الميدان.​

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الإعلام الحربي ‏هيثم علي الطبطبائي
إقرأ المزيد
المزيد
أولي البأس ـ سنحكي الحكاية.. سلاح المشاة السيف البتار
أولي البأس ـ سنحكي الحكاية.. سلاح المشاة السيف البتار
لبنان منذ 35 دقيقة
المنية تكرّم أطفال غزة الجرحى جرّاء العدوان الصهيوني 
المنية تكرّم أطفال غزة الجرحى جرّاء العدوان الصهيوني 
لبنان منذ 36 دقيقة
تقييم لمسار معركة أولي البأس بشهادة القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطباطبائي
تقييم لمسار معركة أولي البأس بشهادة القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطباطبائي
لبنان منذ 43 دقيقة
بالفيديو | كنّا وسنبقى... أولي البأس
بالفيديو | كنّا وسنبقى... أولي البأس
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
أولي البأس ـ سنحكي الحكاية.. سلاح المشاة السيف البتار
أولي البأس ـ سنحكي الحكاية.. سلاح المشاة السيف البتار
لبنان منذ 35 دقيقة
تقييم لمسار معركة أولي البأس بشهادة القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطباطبائي
تقييم لمسار معركة أولي البأس بشهادة القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطباطبائي
لبنان منذ 43 دقيقة
بالفيديو | كنّا وسنبقى... أولي البأس
بالفيديو | كنّا وسنبقى... أولي البأس
لبنان منذ ساعة
رئيس بلدية جباع لـ
رئيس بلدية جباع لـ"العهد": أهالي البلدة يرون في كل اعتداء سببًا إضافيًا للصمود
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة