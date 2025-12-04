يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المنية تكرّم أطفال غزة الجرحى جرّاء العدوان الصهيوني 
المنية تكرّم أطفال غزة الجرحى جرّاء العدوان الصهيوني 

2025-12-04 22:45
أُقيم لقاء تكريمي في مطعم "عين البرج" في منطقة المنية، على شرف عدد من أطفال قطاع غزة الجرحى جرّاء العدوان الصهيوني، ممن وصلوا إلى لبنان منذ أيام قليلة لتلقّي العلاج اللازم في عدد من المستشفيات.

واستقبل حشد من أبناء المنية جرحى غزة، وأكّدوا لهم الاعتزاز بهم وبشهداء القطاع، مذكِّرين بأنّ المنية كانت سبّاقة في تقديم التضحيات من أجل القضية الفلسطينية، إذ لا يزال ابن المنية عميد الأسرى يحيى سكاف منذ عشرات السنين في سجون العدو، إضافة إلى شهداء من البلدة ارتقوا في مواجهة جيش الاحتلال.

واعتبروا أنّ هذه اللفتة الإنسانية تعكس التضامن اللبناني الواسع مع الشعب الفلسطيني عمومًا وأبناء غزة خصوصًا، كما تُساهم في تخفيف معاناة الأطفال الجرحى وتُعيد نوعًا من البهجة إليهم، بعد ما عانوا من أهوال الرعب والقصف "الإسرائيلي" لمدة عامين. 

من جهته، رحبّ صاحب الدعوة سعيد علم الدين، باسم أبناء المنية، بـ"الجرحى القادمين إلينا من أرض فلسطين الحبيبة"، شاكرًا "مؤسسة بدر حسون" على "اهتمامها بهذه القضية الإنسانية ومرافقة الأطفال في جولاتهم على الأراضي اللبنانية وخصوصًا إلى المنية".

وفي ختام اللقاء، أُقيمت جولة ترفيهية للأطفال الجرحى، تلتها مأدبة عشاء تكريمية.

فلسطين المحتلة غزة الأسير يحيى سكاف
