يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي سقوف لسحب الراتب توازيًا مع إقفال الفروع: المصارف تبلطج على الموظفين

مقالات مختارة

المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!
مقالات مختارة

المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!

2025-12-05 08:26
​​​​​​​هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، تمتنع عن تنفيذ مشاريع دعم في الجنوب والضاحية الجنوبية، وتقديم أي مساعدة لبيئة المقاومة، بحجّة أنّ المناطق غير آمنة
32

ندى أيوب - صحيفة الأخبار

في ظلّ الموت اليومي الذي يشهده جنوب لبنان بفعل الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة منذ عام، يُلحَظ الغياب شبه التام عنه، لهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة العاملة في المجال الإنساني. وهذه تُبرِّر أمام موظفيها ولمن يستفسر حول عدم مساعدتها لأهالي الجنوب، بأن التواجد في تلك المناطق فيه مخاطر عالية على طاقم العمل.

مع العلم أن المنظمات الأممية لديها خطوط مفتوحة مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إذ تتواصل معه عبر مكتب تنسيق الأمم المتحدة في بيروت، الذي يُنسِّق مع مكاتب المنظمة الدولية في دول أخرى، والتي تتواصل بدورها مباشرةً مع "إسرائيل"، لإبلاغ جيشها عن تواجد طواقم العمل الإغاثية في أماكن مُصنَّفة خطرة في لبنان، وتأمين سلامة العاملين فيها.

عدا عن ذلك، يوجد في الجنوب إلى جانب الشرائح المُعرَّضة للاستهداف اليومي، عشرات آلاف الجنوبيين النازحين عن بلداتهم الحدودية، بسبب الدمار فيها، وقيام العدوّ بمنعهم من العودة إليها. وهي شرائح يفترض أن تكون مستهدفة ببرامج الاستجابة الأممية، مع الإشارة إلى أنهم يتواجدون في مدن مثل النبطية وصور والمناطق المحيطة، ولا يسكنون في مناطق حدودية خطرة.

هكذا أغلب مشاريع الاستجابة الإنسانية، لا تطال الجنوبيين والبقاعيين وسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف تدفيع بيئة المقاومة ثمن خياراتها السياسية. مع العلم أن المعايير الدولية للاستجابة الإنسانية في الأزمات والحروب، تضع هذه الفئة اليوم في أعلى قائمة من يتوجب مساعدتهم.

في المقابل، يُلاحَظ أن زوار هيئات الأمم المتحدة، من ممثلي جهات مانحة يزورون لبنان، يتم اصطحابهم إلى مناطق جنوبية خارج دائرة الاستهداف "الإسرائيلي".

هذه القرارات ذات البعد السياسي الواضح، لم تبدأ اليوم، فالمعلومات تشير إلى "اشتراط جهات مانحة على بعض الجمعيات التي استلمت مساعدات بعد وقف إطلاق النار (كانت قد طلبتها أثناء الحرب لتقديمها للنازحين)، ألّا يتم توزيعها على العائلات التي تركت أماكن النزوح وعادت إلى الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، بل توزيعها في مناطق عمل الجمعيات (مثلًا في الجبل أو بيروت... إلخ)".

كذلك، تُفيد بعض الجميعات أنه أثناء الحرب، طُلب منها مشاركة بيانات العائلات النازحة التي تّقدِّم لها المساعدة، في إطار تنفيذها مشاريع مُعيّنة. وحدثَ أن دقّقت منظمات وجهات مُموِّلة في ما إذا كان هناك أصحاب جمعيات وعاملون وناشطون فيها شاركوا في تشييع السيد حسن نصر الله. وبعض الجمعيات وُجِّه إليها أسئلة من نوع: "في حال طلب مساعدتكم أفراد أو عائلات تنتمي إلى حزب الله، كيف تتصرّفون؟".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب منظمات المجتمع المدني
إقرأ المزيد
المزيد
سقوف لسحب الراتب توازيًا مع إقفال الفروع: المصارف تبلطج على الموظفين
سقوف لسحب الراتب توازيًا مع إقفال الفروع: المصارف تبلطج على الموظفين
مقالات مختارة منذ 9 دقائق
المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!
المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!
مقالات مختارة منذ 59 دقيقة
الفصائل لا تشتري رواية السوداني: وسْم المقاومة بالإرهاب مُتعمّد
الفصائل لا تشتري رواية السوداني: وسْم المقاومة بالإرهاب مُتعمّد
مقالات مختارة منذ ساعة
هل سوف ينتج التفاوض شيئًا؟
هل سوف ينتج التفاوض شيئًا؟
مقالات مختارة منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري: لا أعترف إلّا بتفاوض تقنيّ سوى ذلك
الرئيس بري: لا أعترف إلّا بتفاوض تقنيّ سوى ذلك "يصطفلو"
لبنان منذ 5 دقائق
المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!
المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!
مقالات مختارة منذ 59 دقيقة
الفصائل لا تشتري رواية السوداني: وسْم المقاومة بالإرهاب مُتعمّد
الفصائل لا تشتري رواية السوداني: وسْم المقاومة بالإرهاب مُتعمّد
مقالات مختارة منذ ساعة
غارة قرب مدرسة
غارة قرب مدرسة "المبرات" في جويا.. ترهيب لا يؤثّر في أداء الرسالة التربوية
خاص العهد منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة