إيران

شمخاني: دور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بخطوطنا الحمراء
إيران

شمخاني: دور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بخطوطنا الحمراء

2025-12-05 10:03
82

رأى ممثل آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني أنّ ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج المتكرّرة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل "آرش" النفطي "غير بناءة"، مؤكدًا أنّ "دور الجيران هو إرساء الأمن، وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للأمة الإيرانية".

وكتب شمخاني على حسابه في منصة X إن "ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج بشأن الجزر الإيرانية وحقل آرش غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لقد التزمت إيران ضبط النفس في حرب الاثني عشر يومًا رغم بعض الدعم للعدوان. لا ينبغي إساءة تفسير نفوذ إيران في الخليج؛ فدور الجيران هو إرساء الأمن، وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للأمة الإيرانية".

وكان مجلس التعاون لدول الخليج قد كرّر في بيان صدر مؤخرًا ادعاءاته بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: "أبو موسى"، "طنب الكبرى"، و"طنب الصغرى"، إضافة إلى ادعائه بملكية السعودية والكويت لحقل غاز آرش.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الخليج ​علي شمخاني
