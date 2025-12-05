تمكّن جهاز استخبارات الحرس الثوري، في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، من تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية في المدينة.

هذا؛ وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري أن هذه الخلية الإرهابية كشفت عقب أعمال تخريبية نفّذتها في محافظتَي طهران والبرز. وأضاف التقرير أنه، وبفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، حيث كانت تقف خلف التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتَي طهران والبرز.

بحسب التقرير، حاول عناصر الخلية مؤخرًا، من خلال إجراءات مناهضة للأمن، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع بهدف اغتيال مواطنين وزعزعة الأمن، إلا أنّ جهاز استخبارات مدينة برديس أحبط هذه المحاولات بفضل إشرافه وتدخله السريع.

جدير بالذكر أن مدينة برديس، والتي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، تقع في شرق العاصمة طهران.

