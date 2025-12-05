كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي عشائر وقبائل غزة: مقتل أبو شباب نتيجة طبيعية لمن اختار أن ينحاز إلى الاحتلال

إيران

الحرس الثوري يفكّك خلية إرهابية في طهران
إيران

الحرس الثوري يفكّك خلية إرهابية في طهران

2025-12-05 10:06
64

تمكّن جهاز استخبارات الحرس الثوري، في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، من تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية في المدينة.

هذا؛ وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري أن هذه الخلية الإرهابية كشفت عقب أعمال تخريبية نفّذتها في محافظتَي طهران والبرز. وأضاف التقرير أنه، وبفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، حيث كانت تقف خلف التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتَي طهران والبرز.

بحسب التقرير، حاول عناصر الخلية مؤخرًا، من خلال إجراءات مناهضة للأمن، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع بهدف اغتيال مواطنين وزعزعة الأمن، إلا أنّ جهاز استخبارات مدينة برديس أحبط هذه المحاولات بفضل إشرافه وتدخله السريع.

جدير بالذكر أن مدينة برديس، والتي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، تقع في شرق العاصمة طهران.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الإرهاب طهران
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الدفاع الإيراني: نحن أقوى مما كنّا عليه قبل حرب الـ 12 يومًا
وزير الدفاع الإيراني: نحن أقوى مما كنّا عليه قبل حرب الـ 12 يومًا
إيران منذ ساعتين
الحرس الثوري يفكّك خلية إرهابية في طهران
الحرس الثوري يفكّك خلية إرهابية في طهران
إيران منذ ساعتين
شمخاني: دور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بخطوطنا الحمراء
شمخاني: دور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بخطوطنا الحمراء
إيران منذ ساعتين
اختتام ناجح لمناورات
اختتام ناجح لمناورات "سهند 2025" الإيرانية ضد الإرهاب بمشاركة دولية
إيران منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
فياض: لن نرضخ لإبتزاز العدو
فياض: لن نرضخ لإبتزاز العدو
لبنان منذ 54 دقيقة
"اليونيفيل": الغارات "الإسرائيلية" جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار 1701
لبنان منذ 56 دقيقة
دمشق و
دمشق و"الربيع الأميركي" الموعود
مقالات منذ ساعة
"نيويورك تايمز" تقاضي وزارة الحرب الأميركية
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة