القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
أكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة في إيران العميد نصير زاده ضرورة تقوية البلاد، قائلًا: "العدو لا يريد لإيران أن تصبح قوية؛ ولذلك يغتال علماءنا ويستهدف بنيتنا التحتية. السبيل الوحيد لمواجهته هو أن نصبح أقوى في جميع المجالات".

جاءت تصريحات الوزير، خلال لقائه مجموعة من عوائل شهداء وزارة الدفاع، وذلك في مناسبة يوم تكريم زوجات وأمهات الشهداء وذكرى وفاة السيدة أم البنين (ع).

في هذا السياق، أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد نصير زاده اجتمع بعوائل الشهداء في المناسبة نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء تخلّلته مواقف تناول فيها الوزير الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكدًا أنّ جبهة الحق والباطل: "أوضح من أي وقت مضى"، وأن الشعوب المظلومة، من غزّة إلى سائر دول العالم، تتعرض لـ"قمع واستغلال صريحين" من جبهة الباطل.

وعدّد وزير الدفاع أمثلة على "الظلم والنهب والانهيار الثقافي"، في عالم اليوم، مشدّدًا على أنّ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظلّه): "هو اليوم حامل لواء جبهة الحق في العالم"، وأنّ على الشعب الإيراني المضي "على درب الولاية لإعلاء الجمهورية الإسلامية".

كما تطرّق العميد نصير زاده إلى جهود موظفي الوزارة بعد حرب الأيام الاثني عشر، قائلًا: "بفضل الله، عوّضت جميع الأضرار، وأصبحت قدرة وزارة الدفاع أعلى مما كانت عليه قبل الحرب. وسيستمر هذا النهج بقوة وثبات".

