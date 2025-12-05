كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الرئيس عون: لدعم الجيش اللبناني في استكمال عمله

عربي ودولي

مقاطعة أوروبية لــ
عربي ودولي

مقاطعة أوروبية لــ"يوروفيجن 2025" بسبب تجاهل مطالب استبعاد "إسرائيل"  

2025-12-05 11:34
48

أعلنت هيئات البث الوطنية، في إيرلندا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا، يوم أمس الخميس، مقاطعتها الرسمية لمسابقة "يوروفيجن 2026"، احتجاجًا على قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة "إسرائيل" في الدورة المقبلة، على الرغم من تصاعد الدعوات لاستبعادها بسبب ما يجري في غزة.

وقالت المؤسسات الإعلامية إن قرار المقاطعة جاء ردًا على تجاهل الاتحاد لمطالب استبعاد "إسرائيل"، في ظل استمرار العدوان وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "ممارسات تصويت غير عادلة" في النسخ السابقة من المسابقة.

كما أفادت صحف بريطانية بأنّ الجمعية العامة نصف السنوية لاتحاد البث الأوروبي صوّتت مؤخرًا على حزمة من الإصلاحات، تهدف إلى تقليص تدخل الحكومات في نتائج التصويت، إلا أن التصويت لم يتناول بشكل مباشر مشاركة "إسرائيل".

ورأت الدول المقاطعة أن هذه التعديلات لا تعكس التزامًا حقيقيًا بقيم العدالة والشفافية، مشدّدةً على أن استمرار مشاركتها في المسابقة لم يعد ممكنًا في ظل ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير بين خطاب الاتحاد وممارساته الفعلية".
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني أوروبا
إقرأ المزيد
المزيد
"نيويورك تايمز" تقاضي وزارة الحرب الأميركية
عربي ودولي منذ ساعة
مقاطعة أوروبية لــ
مقاطعة أوروبية لــ"يوروفيجن 2025" بسبب تجاهل مطالب استبعاد "إسرائيل"  
عربي ودولي منذ ساعة
بوتين: موازين القوى في العالم تتغيّر
بوتين: موازين القوى في العالم تتغيّر
عربي ودولي منذ 17 ساعة
البنك العراقي حول تصنيف حزب الله: خطأ سيتم تصحيحه.. والسوداني: لإجراء تحقيق عاجل
البنك العراقي حول تصنيف حزب الله: خطأ سيتم تصحيحه.. والسوداني: لإجراء تحقيق عاجل
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
فياض: لن نرضخ لإبتزاز العدو
فياض: لن نرضخ لإبتزاز العدو
لبنان منذ 54 دقيقة
"اليونيفيل": الغارات "الإسرائيلية" جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار 1701
لبنان منذ 56 دقيقة
مقاطعة أوروبية لــ
مقاطعة أوروبية لــ"يوروفيجن 2025" بسبب تجاهل مطالب استبعاد "إسرائيل"  
عربي ودولي منذ ساعة
وزير الدفاع الإيراني: نحن أقوى مما كنّا عليه قبل حرب الـ 12 يومًا
وزير الدفاع الإيراني: نحن أقوى مما كنّا عليه قبل حرب الـ 12 يومًا
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة