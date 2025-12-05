أعلنت هيئات البث الوطنية، في إيرلندا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا، يوم أمس الخميس، مقاطعتها الرسمية لمسابقة "يوروفيجن 2026"، احتجاجًا على قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة "إسرائيل" في الدورة المقبلة، على الرغم من تصاعد الدعوات لاستبعادها بسبب ما يجري في غزة.

وقالت المؤسسات الإعلامية إن قرار المقاطعة جاء ردًا على تجاهل الاتحاد لمطالب استبعاد "إسرائيل"، في ظل استمرار العدوان وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "ممارسات تصويت غير عادلة" في النسخ السابقة من المسابقة.

كما أفادت صحف بريطانية بأنّ الجمعية العامة نصف السنوية لاتحاد البث الأوروبي صوّتت مؤخرًا على حزمة من الإصلاحات، تهدف إلى تقليص تدخل الحكومات في نتائج التصويت، إلا أن التصويت لم يتناول بشكل مباشر مشاركة "إسرائيل".

ورأت الدول المقاطعة أن هذه التعديلات لا تعكس التزامًا حقيقيًا بقيم العدالة والشفافية، مشدّدةً على أن استمرار مشاركتها في المسابقة لم يعد ممكنًا في ظل ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير بين خطاب الاتحاد وممارساته الفعلية".



