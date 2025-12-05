التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد سفراء وممثّلي بعثات مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان.

الوفد أبدى دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح.

كما أبدى دعمه لخطوة ضمّ لبنان لمدني إلى لجنة "الميكانيزم".

بدوره، شكر الرئيس عون للدول دعمها مؤكدًا "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية"، داعيًا إلى "دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله"، مشيرًا إلى "العمل مع اليونيفيل على كل المستويات والتنسيق مع "الميكانيزم" ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب "الاسرائيلي" لتطبيق وقف النار والانسحاب ونتطلع للضغط من جانبكم".

