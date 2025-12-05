كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
"اليونيفيل": الغارات "الإسرائيلية" جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار 1701

2025-12-05 11:54
43

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" أنها رصدت بعد ظهر أمس سلسلة غارات جوية "إسرائيلية" في منطقة عملياتها جنوب لبنان، شملت قرى محرونة والمجادل وبرعشيت.

وأوضحت في بيانها أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع مواصلة القوات المسلحة اللبنانية عملياتها الهادفة إلى ضبط الأسلحة والبنية التحتية غير المصرّح بها في جنوب البلاد، مؤكدة أنّ هذه الأفعال تُعدّ "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وحثّت "اليونيفيل" جيش الاحتلال على استخدام آليات الارتباط والتنسيق المتاحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تنبّه الجهات اللبنانية من أي رد فعل قد يؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.

لبنان الكيان الصهيوني اليونيفيل
