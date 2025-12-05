Your browser does not support the video tag.

انتعشت صناعة الفخّار جزئيًا في قطاع غزة لتعويض النقص الحادّ في الأطباق وأواني الطعام، في القطاع الذي دمّره العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين. وبدأت ثلاث ورش لتصنيع الفخّار عملها من أصل ثماني ورش تعرّضت للتدمير، فيما تتسبّب الحاجة المتزايدة إلى الأواني الفخّارية في ارتفاع كبير في الأسعار.

وتواجه الصناعة صعوبات كبيرة، سواء في الحصول على الطين من مناطق لا تزال قريبة من سيطرة الاحتلال، أو حتى في إشعال النيران والحصول على الوقود.



