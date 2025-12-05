كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
صناعة الفخّار تعود إلى غزة .. نقص حادّ في الأطباق وأواني الطعام!

2025-12-05 12:12
31
محمد الكحلوت - معد
47 مقالاً

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

انتعشت صناعة الفخّار جزئيًا في قطاع غزة لتعويض النقص الحادّ في الأطباق وأواني الطعام، في القطاع الذي دمّره العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين. وبدأت ثلاث ورش لتصنيع الفخّار عملها من أصل ثماني ورش تعرّضت للتدمير، فيما تتسبّب الحاجة المتزايدة إلى الأواني الفخّارية في ارتفاع كبير في الأسعار.

وتواجه الصناعة صعوبات كبيرة، سواء في الحصول على الطين من مناطق لا تزال قريبة من سيطرة الاحتلال، أو حتى في إشعال النيران والحصول على الوقود.
 

الكلمات المفتاحية
غزة الصناعة جيش الاحتلال الاسرائيلي
