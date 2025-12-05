كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي

فلسطين

فلسطين

2025-12-05 12:33
تُواجه بلدية غزة أزمة حادة في استمرار تقديم خدمات جمع وترحيل النفايات الصلبة، نتيجة النقص الشديد في كميات الوقود المتوفرة لتشغيل آلياتها. ومن المقرر أن تتوقف بعض آليات جمع النفايات  عن العمل بدءاً من يوم غد السبت، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة البلدية في إزالة النفايات من شوارع المدينة.

أكثر من 350 ألف متر مكعب من النفايات تراكم في شوارع المدينة والمكبّات المؤقتة، في ظل منع طواقم البلدية من الوصول إلى مكب النفايات في منطقة حجر الديك شرق المدينة.

وينذر هذا الوضع الخطير بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، حيث تُشكّل هذه التراكمات بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، وظهور القوارض، والبعوض، والحشرات الناقلة للأوبئة، مما يُعرّض حياة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، لخطر الموت نتيجة تدهور الأوضاع البيئية والصحية.

وتُناشد بلدية غزة المجتمع الدولي والجهات الإنسانية والإغاثية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات جمع النفايات، والسماح لطواقم البلدية بالوصول الآمن إلى مكب النفايات في منطقة حجر الديك، وذلك تفادياً لانهيار هذا القطاع الحيوي ودرءا لكارثة صحية وبيئية وشيكة.
 

فلسطين المحتلة غزة
