استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بحضور قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان اللواء ديوداتو ابانيارا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث تناول اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة وربع الساعة تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

الرئيس نبيه بري استمع لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن وتحدث بإسهاب عن مراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضًا في القرار رقم 2790.

الرئيس بري أكد أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام "إسرائيل" بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها ما يُلزم ويفرض على "إسرائيل" وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان.

وقال الرئيس بري: "لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار"، محذرًا من أن استمرار "إسرائيل" بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب.

