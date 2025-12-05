لبنان
كلمة الشيخ قاسم في مهرجان "نجيع ومداد" تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق القدس
15:48 |الشيخ قاسم: مشاركة وفد مدني في لجنة الميكانيزم هو مخالف لأن الشرط كان وقف الاعمال العدائية من جانب العدو
15:48 |الشيخ قاسم: نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في اطار الاتفاق وتأكدوا انهم لا يستطيعون شيئا عندما نتوحد
15:47 |الشيخ قاسم: لن نعير خدام "اسرائيل" اهمية وسنهتم بمن يريد ان يسمع من مواطنينا والقوى السياسية ونناقش ونتعاون في اطار البلد الواحد في اطار استراتيجية دفاعية نتفق عليها وهذا الإطار الوحيد المفتوح
15:47 |الشيخ قاسم: لا يستطيع احد في العالم ان يمنع من قدرة الدفاع وهذا محسوم وليجربوا في أمور اخرى مع المهزومين
15:43 |الشيخ قاسم: يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات واقفال المدارس والمستشفيات ويمارسون منع الاعمار والتبرعات ويهدمون البيوت
15:42 |الشيخ قاسم: لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني وكل الامور الاخرى لها علاقة باللبنانيين بين بعضهم البعض
15:39 |الشيخ قاسم: الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو "الاسرائيلي" هي حدود الاتفاق
15:38 |الشيخ قاسم: هذا العدو عدو توسعي ولم يلتزم بالاتفاق وهناك اعتداءات دائمة وهي ليست من اجل السلاح الموجود في حزب الله بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم "اسرائيل الكبرى" من بوابة لبنان
15:36 |الشيخ قاسم: كيف ننظم الخلاف السياسي؟ يُفترض ان ننظمه بحسب الدستور والقوانين ضمن اطار ان الخلاف الداخلي هو في اطار تحسين شروط الدولة
15:36 |الشيخ قاسم: نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الارض وصحيفة أعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد ولا نعطي شهادة لأحد
15:36 |الشيخ قاسم: لا يتصدى أحد لاعطاء شهادات وطنية وهم بحاجة الى من تبرأتهم من تاريخهم السيء وجرائمهم والحرب الاهلية
15:35 |الشيخ قاسم: كل هذه السهام ستتكسر وستزيدنا عزيمة وقوة وطاقة لاننا جماعة آمنا بالله وتربينا على ايدي العلماء الربانيين
15:34 |الشيخ قاسم: من الذي يريد تشويه صورة شعب غني بقوته وبمعنوياته وبوطنيته وبرغبته أن يكون في الموقع العزيز وبمقاومة بذلت الدماء وضحت من أجل الوطن
15:32 |الشيخ قاسم: التربية التي نعطيها في كشافنا ومدارسنا هي التجربة التي تبرز على صعيد الاستقامة وعلى الصعيد الوطني والتعاون مع الجميع
15:32 |الشيخ قاسم: حزب الله أصدر بيانًا الى البابا وإذ بحملة تقوم بها بعض الجهات المنزعجة وتواجه البيان لماذا قمتم بذلك؟
15:32 |الشيخ قاسم: واجهوا البيان لانهم وجدوا انه دخل الى القلب وأثر أثره فأرادوا تشويه الصورة لكنهم لن يقدروا
15:30 |الشيخ قاسم: حزب الله في تجربته لم يكن معزولا وكان دائما متعاونا ويفتح اليد وأعطى تجربة رائدة وهذه أغاظت المستكبرين
15:29 |الشيخ قاسم: استطاع حزب الله ان يبني علاقة مع أهم تيار مسيحي في سنة 2006 مع التيار الوطني الحر حيث استطاع ان يعطي نموذجا لتحالف بين حزب الله وقوة مؤثرة على الساحة المسيحية
15:26 |الشيخ قاسم: هذه هي التعاليم التي عملنا على أساسها والتي ثبتها علماؤنا وكان لهم الفضل الكبير بالترويج والتأسيس لهذا المسار
15:26 |الشيخ قاسم: حزب الله استطاع أن يقدم هذا النموذج الراقي والمؤثر وان يعطي تجربة مميزة على الصعيد الوطني كانت محط انظار وبالتالي اصبح العالم المستكبر يريد القضاء على حزب الله
15:26 |الشيخ قاسم: يريدون مواجهة المقاومة لانها تطرح مشروعا فيه وطنية واستقلال وعزة واخلاق وهؤلاء لا يريدون لنا ان نعيش هذه الحياة
15:23 |الشيخ قاسم: عملنا كحزب الله على الالتزام بثوابت الاسلام وعملنا على الجهاد ومكارم الاخلاق وآمنا بالكلمة السواء
15:16 |الشيخ قاسم: لا بد أن نذكر العالمين الجليلين الشهيدين السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب كطلائع في هذه المسيرة
15:14 |الشيخ قاسم: اليكم مني عهد الاستمرار وبشائر المستقبل ومن المقاومين عهد الثبات والنصر ومن الاهل وكل المحبين عهد الصمود والوفاء والعزة
15:14 |الشيخ قاسم: المعمون الشهداء بلغ عددهم 15 عالمًا والشهداء الطلبة من طلبة العلوم الدينية بلغ عددهم 41 والشهداء من أبناء العلماء بلغ عددهم 39
15:11 |الشيخ قاسم: هذا الاحتفال المميز نحاول من خلاله التعرف على هذا الاتجاه العظيم الذي أثر في حياتنا
15:09 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس
15:06 |الشيخ موسى سويدان: بقي علينا أن نؤدي الأمانات التي نعتقد أننا سنسأل عنها يوم القيامة ماذا صنعنا بها
15:05 |الشيخ موسى سويدان: أيها الشهداء لقد أديتم ما عليكم ودخلتم يوم القيامة تحت الباب الذي يُكتب على أعلاه أصحاب الأمانة الموفون بالعهد
15:03 |الشيخ موسى سويدان: شهداؤنا العلماء اقتدوا بالنبي وأهل بيته عليهم السلام فوقفوا بشموخ أمام الانحراف ورفعوا راية الهداية لانقاذ الأمة
15:02 |الشيخ موسى سويدان: أنتم أيها الشهداء الكرام فعلتم ما عليكم وعندما رأيتم أن حفظ الدين والأرض والشريعة لا يكون الا ببذل الدماء فبذلتم لأجل أن تؤدوا ما عليكم من أمانة وعهد
14:58 |كلمة الحوزات العلمية يلقيها سماحة الشيخ موسى سويدان مدير حوزة أهل البيت (ع) في مدينة بنت جبيل
14:36 |انطلاق المهرجان الذي يقيمه حزب الله "نَجيع ومِدادٌ" تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس