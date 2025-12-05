كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئاسة العراقية: لا علم لنا بما صدر بخصوص حزب الله وأنصار الله
2025-12-05 14:43
نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم".

وفي بيان لها، لفتت إلى أنّه "لا ترسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية".

وأضافت الرئاسة العراقية: "قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".

وأكّدت رئاسة الجمهورية أنها "لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه اقتضى التوضيح".

الكلمات المفتاحية
حزب الله العراق أنصار الله
