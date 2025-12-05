زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة وجرى البحث في عدد من الأمور الإنمائية في الضاحية وخصوصًا ملف إعادة الاعمار.

وعقب اللقاء، أكد النائب شري أن "اللقاء كان جيدًا حيث جرى النقاش في المواضيع المتعلقة بإعادة المواطنين الى منازلهم"، مشيرًا إلى أن "الوزير جابر قدّم الكشوفات في ملف الاعمار وأُرسلت التحاويل إلى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب للبدء في الترميم الانشائي والترميم الجزئي، وكذلك جرى تحويل بعض الاعتمادات من وزارة الأشغال إلى وزارة المالية ليكون هناك اعتمادات مفتوحة لبعض المشاريع والطرقات والبنى التحتية".

ولفت شري إلى أن "وزير المالية أبدى كل تعاون في هذه الأمور ونحن بدورنا نشكره باسم كل مستفيد من إعادة الاعمار على جهوده وسيكون هناك لقاءات متتالية".

وردًا على سؤال لموقع "العهد" الإخباري، قال شري: "ما هو مطلوب قد أنجز، لكن الأمر يتعلق بمتابعة كيفية صرف الأموال سواء من الهيئة العليا للإغاثة او مجلس الجنوب.

وحول ما إذا كانت هناك معوقات سياسية تحول دون الإسراع في ملف الاعمار أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن "الوزير جابر أخذ على عاتقه أن يكون هذا الملف من ضمن اهتماماته وأولوياته، وهو يتجاوز كل الأمور الروتينية والإدارية بهدف الوصول إلى هذا الهدف".

كما أوضح شري أنّ "ملف إعادة الاعمار مختلف كليًا عن الملفات المطروحة لأنه يجب أن يكون على صعيد وطني، ومن واجب الحكومة اللبنانية تأمين الاعتمادات اللازمة، وأضاف: نحن نتحدث عن الأمور التي يمكن إنجازها من خلال إعادة آلاف العائلات إلى منازلها من خلال الترميم الإنشائي أو الجزئي في الجنوب والبقاع والضاحية ومختلف المناطق اللبنانية بما فيها بيروت".

وتابع قائلًا: "المرحلة الأولى ستنجر قبل نهاية العام، على أن تُستتبع بمرحلةٍ ثانية تبدأ في العام المقبلة فيما المرحلة الثالثة ستكون في الشهرين الأولين من بداية العام المقبل".

