شدّد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، على أنّ مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" اليوم يأتي وفاءً للعلماء الشهداء الذين شكّلوا جزءًا أساسيًا من مسيرة المقاومة، مؤكّدًا أنّ "عطاءهم وجهادهم وحضورهم في الصفوف الأمامية هو الذي أسّس لهذه المسيرة ورسّخ ثوابتها".

خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" الذي نُظّم تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، قال الشيخ قاسم إنّ هذا الاحتفال "محاولة للتعرّف إلى هذا الاتجاه العظيم الذي أثر في حياتنا"، موضحًا أنّ عنوان المهرجان يجمع بين النجيع، أي الدم، والمداد، أي الحبر، "في إشارة إلى تلازم العلم والجهاد في مسيرة العلماء".

وكشف قاسم أنّ حصيلة الشهداء من العلماء بلغت 15 عالمًا، ومن طلبة العلوم الدينية 41، ومن أبناء العلماء 39، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء "قدّموا أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل القضية".

ولفت إلى ضرورة استذكار الشهيدين السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب بوصفهما "طلائع في هذه المسيرة"، مؤكدًا أنّ "الجهاد — جهاد النفس وجهاد العسكر — هو أساس في المنظومة الإسلامية التي نتربّى عليها".

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ العلماء "نجحوا في بناء الأصالة والعزة والحياة الطيبة"، وأنّ الكثير داخل لبنان وخارجه فوجئوا "بقدرة حزب الله على شق طريقه والتفاف الناس حوله"، معتبرًا أنّ ذلك يعود إلى "تجربة صادقة وأمينة ومخلصة".

وأضاف أنّ الحزب عمل على "الالتزام بثوابت الإسلام، والجهاد، ومكارم الأخلاق، والإيمان بالكلمة السواء"، مؤكّدًا أنّ تربية الحزب قائمة على "حب الوطن، وحرية الاختيار، وإقامة الدولة، وحرية التعبير".

وعاهد سماحته العلماء الشهداء على "الاستمرار، ومن المقاومين عهد الثبات والنصر، ومن الأهالي عهد الصمود والوفاء والعزة".

