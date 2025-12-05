حصدت لاعبة المنتخب الوطني الإيراني للتايكوندو "مبينا نعمت زاده" الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عامًا، کما تمكن "رادين زينالي" من الحصول علی الميدالية الذهبية في هذه البطولة.

وتقام الجولة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو بمشاركة 452 رياضيًا ورياضية من 75 دولة في صالة "موي" بمجمع "كاساراني" الرياضي في نيروبي بكينيا.

وحصدت "مبينا نعمت زاده" في فئة الفتيات و"رادين زينالي" في فئة الفتیان، الميداليتين الذهبيتين في اليوم الثالث من هذه المنافسات.

وحصل المنتخب الإيراني علی أربع ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة بنهاية اليوم الثالث، وهو في وضع جيد للفوز بالبطولة. وتُختتم المنافسات غدًا السبت في كينيا.

