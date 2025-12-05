شهدت الضفة الغربية المحتلة، الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، سلسلة اعتداءات واقتحامات لمناطق وقرى من قِبَل قوات الاحتلال الصهيوني أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال عدد آخر، إلى جانب اعتداءات متواصلة للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال، مساء الجمعة، عن انتهاء عدوانه العسكري المُسمّى "خمسة أحجار" في شمال الضفة الغربية بعد 10 أيام على بدئه.

واستُشهد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في رأسه، خلال اقتحامها قرية أودلا في جنوب نابلس، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها، قالت مصادر أمنية إنّ "قوات الاحتلال اقتحمت وسط القرية ومحيط المسجد القديم في أودلا، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت تزامنًا مع خروج المصلين من المسجد"، مضيفةً أنّ "ذلك أدّى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة شاب بالرصاص الحي في رأسه، وأُعلن عن استشهاده لاحقًا".

مواجهات وجرحى برصاص الاحتلال

وأُصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم "الجلزون" في شمال البيرة.

وذكرت مصادر محلية أنّ قوة عسكرية صهيونية اقتحمت المخيم وانتشرت في أزقته وحاراته، ممّا أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي استخدمت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية قولها إنّ "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أحياءً عدة في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، وأطلقت على الفلسطينيين الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطاط، وقنابل صوتية، وغازًا سامًا مسيلًا للدموع".

وفي قرية المغير، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شاب فلسطيني أثناء رعيه للأغنام في جبال واقع غرب القرية، مسببةً له في إصابات ورضوض في أنحاء متفرّقة من جسده، وفقًا لمصادر محلية.

وعاودت قوات الاحتلال اقتحامها القرية نفسها في وقت لاحق، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع شبّان فلسطينيين، استخدم خلالها عناصر القوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم، قبل أنْ تداهم منزلَيْن لفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على فلسطينيين احتجّوا على إقامة بؤرة استيطانية في شرق طولكرم.

اعتقالات واعتداءات للمستوطنين

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، بلدة بيت كاحل في شمال غرب مدينة الخليل، وبلدة الرام الواقعة شمال الضفة الغربية. كما اقتحمت بلدة كفر مالك في شمال شرق رام الله، ومنطقة وادي المطوي في غرب سلفيت، وداهمت منزلًا في المنطقة.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من قرية عرب الزويدين أثناء حراثة أرضه، فيما منع مستوطنون بحماية الجنود مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ورعي ماشيتهم في منطقة الزويدين في بادية يطا، وأجبروهم على مغادرة المكان. كما لاحق المستوطنون مزارعين فلسطينيين واحتجزوهم ثم أجبروهم على مغادرة أراضيهم، في موقع تل ماعين في بلدة الكرمل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أنّ المستوطنين حاولوا دهس أطفال فلسطينيين أثناء لعبهم في محيط مسكن المواطن الجبارين في مسافر يطا.

ومنعت قوات الاحتلال فلسطينيين من العمل في أراضيهم الزراعية في خربة أبزيق في شمال شرق طوباس.

وسبق ذلك قيام مستوطنين باقتلاع حوالي 100 شجرة زيتون في أراضي سهل ترمسعيا في شمال رام الله.

كما نصب مستوطنون مسلحون خيمة فوق أراضٍ تعود للمواطنين في خِلة النتش بحي جبل جوهر شرق مدينة الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من منطقة خلايل اللوز في جنوب شرق المحافطة.

كذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا في منطقة أم ركبة في بلدة الخضر في جنوب المحافظة نفسها، وأوقفت المركبات وفتشتها ومنعت بعضها من المرور.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة برطعة الواقعة في جنوب غرب جنين فجرًا، وداهمت منازل وخرّبت محتوياتها واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، فيما تحدثت مؤسسات الأسرى عن سرقة مبالغ مالية من تلك المنازل وحدوث تخريب واسع فيها.

