قام وزير الصحة، ركان ناصر الدين، الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، بجولة صحية شاملة من 5 محطات في منطقتَيْ البقاع الغربي وراشيا، شملت متابعة ميدانية لأوضاع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، افتتح الوزير خلالها أقسامًا وتجهيزات طبية جديدة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

المحطة الأولى: "مستشفى خربة قنفار الحكومي"

استهلّ الوزير جولته من "مستشفى خربة قنفار الحكومي"، حيث استقبله النائب شربل مارون وإدارة المستشفى والطواقم الطبية والتمريضية. واطّلع ناصر الدين على الأقسام التي ستشهد تجهيزات حديثة قريبًا، ومنها جهاز "CT Scan" وتجهيزات داعمة للخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأكّد ناصر الدين "أهمية تطوير هذه المؤسسة الصحية لخدمة أهالي المنطقة".

المحطة الثانية: "مستشفى مشغرة الحكومي"

ثم توجّه الوزير إلى "مستشفى مشغرة الحكومي"، حيث استقبله مدير المستشفى الدكتور عباس رضا والنائب الدكتور قبلان قبلان وإمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة وشخصيات سياسية وبلدية وعلماء دين، ليفتتح قسمَيْ العلاج الكيميائي وعناية حدِيثِي الولادة في المستشفى.

وشدّد ناصر الدين، في كلمته، على "أهمية هذه الخطوات في التخفيف من أعباء انتقال المرضى وتأمين خدمات متخصصة داخل المنطقة".

وأكّد أنّ "سياسة الوزارة واستراتيجيتها ترتكزان على دعم المستشفيات الحكومية"، قائلًا إنّ "الوزارة تقوم بإطلاق سلسلة نشاطات تشمل التمويل بالمعدّات والاستمرارية في المساهمات"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة اللبنانية ووزارة الصحة استعادتا دورهما الأساسي، خصوصًا من خلال التجهيزات التي تُنفَّذ عبر قرض "البنك الإسلامي للتنمية" و"البنك الدولي"، والتي ستصل تِباعًا خلال العام".

وفيما أعلن عن أنّ "الهدف هو إعادة المستشفيات الحكومية إلى الخارطة الصحية الأساسية، لتكون في خدمة الناس والفقراء والمستضعفين"، جزم بأنّ "الوزارة لا تميّز بين اللبنانيين"، وبأنّ "الصحة لا تعرف سياسة ولا طائفة ولا لون، بل تعرف الخدمة"، مستشهدًا بقول الإمام السيد موسى الصدر: "أشرف الخدمة خدمة الناس".

المحطة الثالثة: "مركز حرمون للخدمات الاجتماعية" - راشيا

وانتقل ناصر الدين، بعد ذلك، إلى راشيا، متفقّدًا "مركز حرمون للخدمات الاجتماعية"، فاستقبله النائب وائل أبو فاعور وفاعليات اجتماعية وبلدية، حيث جال الوزير في أقسام المركز مستمعًا من إدارته لحاجاته، وواعدًا بتقديم كل ما يمكن للوزارة تقديمه من أجل رفع مستوى خدمات المركز.

المحطة الرابعة: مركزان اجتماعي وصحي في راشيا

وزار ناصر الدين مركز "سليم بيك الداوود الإجتماعي"، واستقبله الأمين العام لـ"حركة النضال اللبناني العربي" فيصل الداوود ونائبه طارق الداوود، بحضور فاعليات اجتماعية وبلدية ومشايخ من الموحّدين الدروز وحشد من الأهالي.

وأثنى طارق الداوود على "جهود الوزير وانفتاحه على كل المكوّنات في لبنان" وعلى "المهنية والمناقبية العالية التي يتحلّى بها"، شاكرًا له "حرصه على منطقة راشيا وأهلها"، وداعيًا إلى "مزيد من العمل والتطوير للمرافق الصحية في المنطقة".

كذلك، زار ناصر الدين "مركز الرعاية الصحية الأولية" في راشيا.

المحطة الأخيرة: افتتاح معمل أوكسجين "راشيا الحكومي"

عقب ذلك، افتتح ناصر الدين معمل الأوكسجين في "مستشفى راشيا الحكومي" المنفَّذ بدعم من وزارة الصحة و"منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف)، الذي يؤمّن قدرة إنتاجية محلية تخفّف من كلفة تأمين الأوكسجين وترفع من مستوى الجهوزية داخل المستشفى.

وحضر الافتتاح نواب وشخصيات سياسية وحزبية ودينية وإدارة المستشفى.

من ناحيته، شكر النائب أبو فاعور الوزير، مؤكّدًا أنّ "جميع الطلبات المنطقية التي تقدّم بها المستشفى خلال الفترة الماضية تمّت تلبيتها". وأشاد بـ"الاهتمام والرعاية التي منحها الوزير لقطاع الصحة في راشيا"، شاكرًا كذلك "رفع قيمة مشروع "CT Scan" من 9 مليارات إلى 18 مليار ليرة، والمساهمة المالية البالغة 230 ألف دولار".

كما أكّد أنّ "هذه التقديمات تدفع بالمستشفى قُدُمًا، خصوصًا في ظل العجز المالي الذي تعاني منه المستشفيات في لبنان".

وحملت جولة وزير الصحة رسائل دعم واضحة وتأكيدًا على استمرار العمل لتطوير المؤسسات الصحية الحكومية في البقاع الغربي وراشيا، وخطوات ميدانية يراها أهالي المنطقة مؤشّرًا إلى تعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة.

الكلمات المفتاحية