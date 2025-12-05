كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
إيران

قائد القوات البحرية للجیش الإيراني: إيران شاركت بنجاح في مناورة
إيران

قائد القوات البحرية للجیش الإيراني: إيران شاركت بنجاح في مناورة "بريكس" الدولية

2025-12-05 22:20
59

قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، إنّ "المشاركة الناجحة لإيران في مناورة "بريكس" الدولية هي نتيجة جهود القوات البحرية و"جامعة الإمام الخميني (ره) للعلوم البحرية في نوشهر"".

وأضاف الأدميرال شهرام إيراني، خلال لقائه قادة الجامعة وطلابها: "للمرة الأولى شاركت القوات البحرية الإيرانية في هذه المناورات، وهذا النجاح هو نتيجة جهود على مدار الساعة وعمل متواصل من قِبَل جميع أحبائنا في مجال التدريب والمهارات العملية".

وتابع قائلًا: "القوات البحرية تنفّذ اليوم المهام الاقتصادية والأمنية الحيوية للبلاد بقوة والتزام، ويشرّفنا أنّ المنتجات والمعدات المستخدمة إيرانية بالكامل وتتبع المسار والأساليب البحرية لبلادنا".

كما تطرّق إلى أداء فرق الجامعة في المناورات، فقال: "بعض فرقنا، بعدد أقل من اللاعبين ولكنْ بحماسة إيرانية، استطاعت تقديم أداء رائع ورفع العلم الإيراني".

وتحدث عن "أهمية التعليم والترابط بين الجامعة والقوة البحرية"، قائلًا إنّ "الجامعة البحرية والهيئة التعليمية في البلاد تمكّنتا من إيصال الجيل الشاب إلى مستوى عالٍ من المهارات من خلال التضامن والتعاون".

ورأى أنّ "هذه النجاحات سيكون لها دور مؤثّر في تطوير القدرات العملياتية والتعليمية في المستقبل".
 

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني المناورات العسكرية ايران بريكس
