شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على أن عامل المقاومة هو "ورقة قوة أساسية لتعزيز الموقف اللبناني خاصة في أثناء التفاوض".

وسأل النائب فياض في حديث لبرنامج "حديث الساعة" على قناة المنار: "هل كان هناك ضمانات أو أي أمر آخر مقابل خطوة إشراك ممثل مدني في لجنة الميكانيزم؟".

ولفت إلى أن العدو "الإسرائيلي" لحد الآن، يتعاطى على أساس أن موازين القوى لصالحه وأن على لبنان الرضوخ، داعيًا إلى عدم الاستخفاف بقدرة اللبناني على الدفاع عن نفسه.

وأكد النائب فياض أن لبنان هو أكثر بلد في العالم مضطر لأن يأخذ بعين الاعتبار ــ عندما يرسم سياساته ــ دراسة تأثير هذه السياسات في الاستقرار الداخلي.

وقال في هذا السياق: "يجب التفكير بعقلانية وبمسؤولية كبيرة، وأن نصوغ الأسس التي تساعد على تمرير المرحلة وتعزيز قدرة البلد على تجاوز التحديات"، مضيفًا: "لا يمكن في ظل هذا الواقع الأمني أن ينطلق مسار التعافي".

وأوضح النائب علي فياض أنه التقى مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وسيلتقي معه قريبًا، وقال: "من واجبي أن أشرح له وأن ألفت نظره للتعقيدات".

وأضاف: "حصل في الفترة الماضية هجمة تجاوزت القوانين، من بينها قيام هيئة التحقيق الخاصة بوضع إشارات على أملاك للبنانيين، بدواعي تصنيفهم على لوائح الإرهاب".

وسأل: "لماذا شخص ليس لديه مشكلة وليس مصنفًا على لوائح الإرهاب الأميركية فقط لأنه ضمن البيئة يقومون بإغلاق حساباته؟".

وتابع: "قلت لحاكم مصرف لبنان، إنكم تغلقون السيستم المصرفي أمام المؤسسات والمواطنين ومن بعدها تشكون من اقتصاد الكاش وبعدها تلاحقون الناس إلى القرض الحسن الذي هو مؤسسة أهلية يقدم تسهيلات لهذا المجتمع الذي أغلقت له السيستم المصرفي!".

وأضاف: "قلت لحاكم مصرف لبنان كيف تخنق الناس اقتصاديًا بحيث لا يتمكنون من فتح مصلحة وحساب، وهذا برميل بارود اجتماعي قابل للانفجار".

وأكد النائب علي فياض أن حاكم مصرف لبنان "بدا خلال لقائي به منصفًا، وأخذ ما تحدثت به على محمل الجدّ".

وفي مجال آخر، لفت النائب فياض إلى أن العدو "الإسرائيلي" لا يريد فقط نزع السلاح بل يريد اتفاقية أمنية في المرحلة الأولى ويريد التطبيع واتفاقية "سلام" بحسب نتنياهو.



وشدد على أن "لبنان لا يحتمل أخذه إلى أي تموضع جيواستراتيجي إقليمي بل المطلوب حمايته وهذا ممكن، ونقارب هذا الموضوع بكل عقلانية وموضوعية".

وردًا على سؤال، قال فياض: "لا مانع لدينا أن نستحضر كل أدوات الحماية". وأضاف: "المعيار في تحديد المصالح قدرتنا على حماية البلد، وهذا يستوجب البحث بعقلانية وبطريقة جدية"، ولفت إلى أن "المقاومة هي في حالة تموضع دفاعي وطني".

وأشار النائب فياض إلى أن العدو "الإسرائيلي" يلجأ إلى الوسائل الأخرى؛ لأنه يأخذ بعين الاعتبار قدرة المقاومة على الردع".

وختم النائب علي فياض قائلًا: "إرادة المقاومة يجب أن تكون حاضرة على الدوام"، مشيرًا إلى أن "العدو "الإسرائيلي" عمليًا يريد أن يخيّرنا بين الاستسلام أو الموت ولن نستسلم ونرضخ ولن نموت بل سنسعى إلى بناء الاستقرار الداخلي بأيدينا".

الكلمات المفتاحية