يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلن أنه قتل مسلحاً وأصاب آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأُعلن عن استشهاد أحد طواقم الدفاع المدني، سهيل دهمان، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" صباح اليوم الجهة الشرقية من مدينة غزة، ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف منازل في حي التفاح شرقي المدينة.

وفجر اليوم، نفذت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" ثلاث غارات على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أغارت على مدينة رفح جنوبًا.

كذلك، استهدفت غارة جوية "إسرائيلية" شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها على ساحل مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 366 والمصابين 938، فيما جرى انتشال 619 شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70125 شهيدًا و171015 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

