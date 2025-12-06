نفذت المرحلة الثانية والأخيرة من مناورات "قدرة القوات البحرية" التابعة للحرس الثوري الإسلامي بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بعيدة المدى ذات التوجيه الدقيق.

وفي هذه المرحلة من المناورات التي جرت في مياه الخليج، والجزر الإيرانية، ومضيق هرمز، وبحر عمان، دمرت صواريخ كروز "قدر-110"، "قدر-380"، "قدير" والصواريخ الباليستية "303" المنطلقة من مواقع في عمق الأراضي الإيرانية، وبشكل متزامن وبدقة عالية، جميع الأهداف المُحددة مسبقًا في بحر عمان.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ، تمكنت أسراب الطائرات المسيّرة من مهاجمة قواعد العدو المُحاكاة وتدميرها بنجاح.

كما أجريت في هذا الجزء من المناورات تمارين لأنظمة الدفاع الجوي المُثبتة على السفن للتصدي الكثيف للأهداف الجوية التي تهدف إلى مهاجمة القوارب السريعة والسواحل الإيرانية.

ويُعد اختبار متانة الأنظمة القتالية والتصدي للحرب الإلكترونية للعدو في ظروف قتالية مُحاكاة، من أهم أهداف هذه المناورات التي جرت في مياه الخليج، ومضيق هرمز، والجزر الإيرانية، وبحر عمان.

