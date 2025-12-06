شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت (6 كانون الأول 2025)، اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال أدت لإصابة عدد من المواطنين واعتقال آخرين بينهم سيدة.

وفي جنين، تمكنت المقاومة من استهداف قوة عسكرية "إسرائيلية" اقتحمت بلدة عرابة بعبوة متفجرة محلية الصنع.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير في جنين، ودهمت المنزل الذي أعدمت فيه شابين قبل أيام.

وفي سلفيت، أصيب ثلاثة شبان من قراوة بني حسان في إثر تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء عودتهم من عملهم قرب حاجز أريحا.

ونقل المصابون إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، حيث ظهرت على أجسادهم علامات التعذيب والضرب العنيف.

أما في الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حمّاد أبو ماريا، من بلدة بيت أُمّر، والشاب معاذ فهيم شلالدة من بلدة سعير شمال المدينة.

ويواصل الاحتلال مداهمة منازل الأهالي خلال اقتحام قرية النبي صالح شنال غرب رام الله، حيث اعتقلت المواطن بلال التميمي وزوجته ونجله من منزلهم بعد التنكيل بهم وتقييدهم وتعصيب أعينهم.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عددًا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة، تزامنًا مع انتشار واسع في المنطقة، قبل أن تعتقل عددا من الشبان.

وأصيب مساء أمس، رضيع بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية مادما جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس عميد أحمد إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره (20 يومًا)، عقب استنشاقه الغاز السام خلال اقتحام الاحتلال لقرية مادما.

بدوره، أكد رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للغاز السام، تجاه منازل المواطنين الأمر الذي أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، فيما أجبرت أصحاب المحال التجارية وسط القرية على إغلاقها.

