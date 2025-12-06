شارك فوج الإمام علي (عليه السلام) في كشافة الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) - الكورة، في مراسم إطلاق زينة ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) في بلدة بحبوش بحضور الأب جوزيف عبود وإمام البلدة الشيخ حسين سليم الحاج يوسف، ومختار البلدة ميلاد جبور، وجمعية الـ ppo وجمع من أهالي البلدة والجوار.

وأكد الحاضرون على ضرورة التضامن الوطني في ظل ما يجري من حولنا من تحديات مؤكدين أن الكورة كانت وما زالت وستبقى نموذجًا للعيش الواحد والألفة والمحبّة ورافضة لخطاب الكراهية والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وتمنت كشافة الإمام المهدي أن تحمل مناسبة ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) الخلاص لكل الشعوب المقهورة والمظلومة من الحروب التي تشنها قوى الظلام والقتل في العالم.

