رأى رئيس مركز وثائق الدفاع المقدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد رمضان شريف، أنّ حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة شكّلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة الإسلامية، مؤكدًا أنّ "العدو يسعى لإثارة الخلافات بين الشعب والمسؤولين عبر حربه الإعلامية".

وخلال مشاركته مساء الجمعة في فعالية إنتاج المحتوى الرقمي السابعة للتعبئة (البسيج) بمدينة ساري، مركز محافظة مازندران شمال إيران، أوضح العميد شريف أن أحد أهم ميادين المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وأعدائها يتمثل في الخطاب والإعلام. وقال إن الأعداء حاولوا وقف مسار الثورة الإسلامية باستخدام أدوات متعددة، من بينها المؤامرات والتخطيط للانقلابات وزعزعة الأمن في المناطق الحدودية، وصولًا إلى فرض حرب استمرت ثماني سنوات (1980 - 1988).

وأضاف أن خصوم الجمهورية الإسلامية استخدموا مختلف الوسائل لإضعاف الثورة، من الإعلام إلى العمليات النفسية، بهدف نشر الشك وخلق حالة من انعدام الأمن.

وأشار رئيس مركز وثائق الدفاع المقدس إلى أنّ الحرب الإعلامية باتت اليوم من أكثر أدوات العدوّ فاعلية، موضحًا أن الأعداء لا يسعون فقط للتشكيك في إنجازات الثورة الإسلامية، بل يعملون أيضًا على تضخيم ما يصفونه بنقاط الضعف، ودفع الناس للتشكيك في أداء الدولة وإبعادهم عن الساحة.

وأكد العميد شريف أن حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة مثّلت نقطة تحول في تاريخ الثورة، قائلًا إن العدوّ حاول توجيه ضربة قوية لإيران عبر اغتيال كبار القادة العسكريين، إلا أنّ الشعب الإيراني أثبت من خلال وحدته وتضامنه أنّ العدوّ عاجز عن خلق فجوة بين الشعب والدولة.

وأوضح أن مخطّطات الأعداء الرامية إلى إحداث شرخ بين الشعب والدولة عبر الضربات العسكرية والاغتيالات باءت بالفشل، إذ وقف الإيرانيون بذكاء ووحدة خلف دولتهم.

كما رأى أن أحد أبرز تهديدات العدوّ في المرحلة الراهنة هو استغلال الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تسخير الإمكانيات الوطنية كافة لإنتاج المحتوى الرقمي، ومشيرًا إلى الدور المهم الذي تضطلع به التعبئة في هذا المجال.

وختم العميد شريف بالتأكيد على أن إنتاج المحتوى الرقمي يجب أن يكون مؤثرًا على المستويين المحلي والدولي.

