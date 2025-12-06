وجّه مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، رسالة شديدة اللهجة إلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، متسائلًا عن استمرار ما وصفه بـ"المزاعم السخيفة" بشأن الجزر الإيرانية، ومؤكدًا أن صبر الشعب الإيراني "ليس بلا حدود".

وفي تغريدة نشرها أمس الجمعة على منصة "إكس"، قال ولايتي إن الوقت قد حان لطرح أسئلة "امتنعنا عن التعبير عنها علنًا حتى الآن"، مخاطبًا حكومة الإمارات بالقول: "ماذا كنتم تفعلون في اليمن؟ هل أنتم مهتمون أيضًا بامتلاك مضيق باب المندب؟ لماذا احتللتم جزيرة سقطرى؟ وما علاقة ذلك بالمطامع البحرية الأمريكية؟ هل تدّعون أيضًا ملكيتكم لهذه الجزيرة ومضيق هرمز؟".

وأضاف ولايتي أنّ "دماء عشرات الآلاف من المسلمين في اليمن والآن في السودان أريقت بسبب سياساتكم التوسعية"، متسائلًا: "ماذا تريد الإمارات من السودان؟ ولماذا تعمل على تفكيك هذا البلد؟".

كما طرح تساؤلات حول تعاون الإمارات مع بريطانيا في السودان، وقال: "لماذا، في نظر العديد من المحللين، أثار سلوككم الشكوك حول السعي لإنشاء إمبراطورية وهمية عابرة للحدود؟".

وختم مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية بالتشديد على أنّ "الادعاءات السخيفة المتتالية بشأن الجزر الإيرانية" لا تنسجم مع تعاون الإمارات مع الدول الاستعمارية، متسائلًا: "كيف يمكن الادعاء بملكية جزيرة أبو موسى التي كانت تابعة لإيران قبل آلاف السنين من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؟ إنّ صبر الشعب الإيراني ليس بلا حدود".

الكلمات المفتاحية