وزير العمل محمد حيدر يقوم بجولة في طرابلس لتعزيز التنسيق وتحصين الساحة الداخلية
29

في ظل التهديدات "الإسرائيلية" المتزايدة وما تفرضه من ضرورة لتحصين الساحة الداخلية، قام وزير العمل محمد حيدر بجولة في طرابلس شملت لقاءات مع مرجعيات سياسية وروحية، في خطوة هدفت إلى تعزيز التنسيق وتأكيد حضور الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

استهل الوزير حيدر جولته بزيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، بحضور المحامي بطرس فرنجية، حيث جرى التداول في المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الأمنية والسياسية.

ثم انتقل إلى منزل النائب جهاد الصمد، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة الوزير حيدر بين أهله، فالدور الذي تؤديه وزارة العمل مهم لناحية تأمين الأمان الاجتماعي والصحي، ونحن نثق بأنه سيترك بصمة على مستوى الضمان وسلسلة الرتب والرواتب. الموضوع الأساسي اليوم أن الجميع يتحدث عن السلام بينما يتجاهلون وقف العدوان على الجنوب اللبناني. لبنان هو المعتدى عليه والعدو لم يلتزم بتطبيق الاتفاق، لا لناحية وقف الاعتداءات ولا في ملف الأسرى. نحن مع مشروعية المقاومة، والسلاح سيبقى ما دام هناك احتلال".

من جانبه، شدد الوزير حيدر على أن اللقاء كان فرصة للبحث في تنظيم العمالة الأجنبية، وآليات منح الإجازات، وتحسين الأجور وخلق فرص عمل، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع العمال، وضمان حقوقهم، ودعم العاملين على مختلف المستويات.

وعن العدوان على الجنوب، قال حيدر: "تطرقنا إلى الاعتداءات المستمرة ونجدد مطالبتنا بتطبيق الاتفاق"، موجّهًا التحية للجيش اللبناني الصامد، ومشيرًا إلى أن العدوّ لم يلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا الرعاة الدوليين إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف العدوان والالتزام بالأعراف، خصوصًا مع اقتراب استحقاق نيابي يتطلب استقرارًا وتهدئة.

المحطة الثالثة من جولة الوزير حيدر شملت النائب فيصل كرامي الذي "وصف اللقاء بالجيد على مستوى إنصاف العمال وتحسين زيادة الأجور وانصاف اليد العاملة وتامين الضمان الصحي والرعائي"، مشيرًا إلى أنّه "نجد أن هناك نقلة نوعية من جانب  وزارة العمل التي تبذل كل  الجهود  لإنجاح الحكومة وتحقيق  مصلحة المواطنين".

ولفت كرامي إلى أننا "نتطلع إلى يوم تنجح فيه الحكومة في عمل الإصلاحات وأن تنجح بتحرير الأرض من العدو".

وفي الشان الداخلي لفت كرامي  إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنه  لا يوجد عذر للتأجيل".

كما تطرق كرامي إلى قضية  سيمون كرم وتعيينه في لجنة "الميكانيزم"،  كمدني في لجنة حوار فقال: "يهمني أن أؤكد وأدعو إلى ضرورة تطبيق والالتزام بتطبيق كل القرارات أولها  تحرير الأرض وإعادة الاسرى والإسراع في إعمار ما هدمته آلة العدوان في الجنوب".

