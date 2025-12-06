أعرب وزراء خارجية كلّ من مصر، الأردن، الإمارات، اندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات "الإسرائيلية" حول فتح معبر رفح في اتّجاه واحد بهدف تهجير سكان قطاع غزّة نحو الأراضي المصرية، مؤكدين رفضهم التام لمثل هذه المحاولات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل ببنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بضمان فتح معبر رفح في الاتّجاهين، وضمان حرية حركة السكان دون أي إكراه على مغادرة القطاع، مؤكدين أهمية تهيئة الظروف الكريمة لتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم والمساهمة في بناء وطنهم.

كما أبدى الوزراء تقديرهم لـ"التزام الرئيس ترامب بإرساء أسس السلام في المنطقة"، مشددين على ضرورة تنفيذ الخطة بكامل استحقاقاتها من دون تأخير، لما تحمله من إمكانات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والأمن.

ودعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة من دون عوائق، إلى جانب البدء في جهود إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع بما يمهّد لمرحلة جديدة من الأمن.

وجدد الوزراء تأكيد استعداد بلدانهم لمواصلة التنسيق والعمل مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والقرارات ذات الصلة، بهدف تحقيق "سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي السياق ذاته، طالبت الفصائل والقوى الفلسطينية الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزّة في كلا الاتّجاهين، مؤكدة في بيان يوم الأربعاء الفائت ضرورة الضغط على الاحتلال لتنفيذ ما ورد في اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ومنع تقييد فتح المعبر باتّجاه واحد كما تروّج له بعض المصادر "الإسرائيلية".

