كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي المحوِّلات (Transformers) الشرارة التي أشعلت عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

عربي ودولي

توغّل
عربي ودولي

توغّل "إسرائيلي" جديد بمحيط بيت جن في سورية

2025-12-06 13:14
اشتباكات تسفر عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال
49

أفادت مصادر محلية في ريف دمشق، بأنّ دورية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" توغلت في محيط بلدة بيت جن بريف العاصمة.

وأوضحت المصادر أنّ الدورية، المؤلفة من دبابتين و7 عربات مدرعة، دخلت ثكنة عسكرية مهجورة في المنطقة، وقامت باستهداف كلّ من يقترب من الموقع بالرصاص الحي.

وقبل أكثر من أسبوع، تعرضت البلدة لعدوان "إسرائيلي"، حيث ارتقى 13 شهيدًا وأُصيب 25 مدنيًا من جراء قصف نفّذته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على البلدة.

وردًا على العدوان الذي ترافق مع التوغل "الإسرائيلي"، اندلعت اشتباكات بين الأهالي والقوات المتوغلة ما أسفر عن إصابة 13 جنديًا "إسرائيليًا" باعتراف الاحتلال.

يُشار إلى أنّ "إسرائيل" احتلّت مناطق واسعة في جنوبي سورية منذ سقوط النظام السابق، وتتوغّل بشكل شبه يومي في عدة مناطق وتنفّذ اعتداءات ضدّ الأهالي.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني سورية
إقرأ المزيد
المزيد
توغّل
توغّل "إسرائيلي" جديد بمحيط بيت جن في سورية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
قمة بوتين - مودي: لعدم تهديد الاستقرار الإقليمي وللحوار حول
قمة بوتين - مودي: لعدم تهديد الاستقرار الإقليمي وللحوار حول "النووي الإيراني" 
عربي ودولي منذ 21 ساعة
الرئاسة العراقية: لا علم لنا بما صدر بخصوص حزب الله وأنصار الله
الرئاسة العراقية: لا علم لنا بما صدر بخصوص حزب الله وأنصار الله
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
تحريض يخدم العدوّ.. أصوات لبنانية تدعو لقصف الجنوبيين
تحريض يخدم العدوّ.. أصوات لبنانية تدعو لقصف الجنوبيين
خاص العهد منذ ساعة
الواقعية حين تتحول إلى فخّ سياسي: مأزق الدولة في خياراتها
الواقعية حين تتحول إلى فخّ سياسي: مأزق الدولة في خياراتها
مقالات منذ ساعتين
توغّل
توغّل "إسرائيلي" جديد بمحيط بيت جن في سورية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة