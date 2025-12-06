احتفاءً بالتضحيات الجليلة التي بلغت حدّ الشهادة صونًا لاستقلال لبنان، وبرعاية فضيلة الشيخ الدكتور أكرم بركات، نظمت التعبئة التربويّة لحزب الله حفل "مِدادٌ ودِماء" لتكريم الأساتذة والطلّاب من كلّيّات الجامعة اللبنانيّة الفرع الخامس في صيدا والّذين ارتقوا شهداء إبّان العدوان "الإسرائيليّ" الأخير في أيلول 2024، بحضور حشدٍ غفير من الأساتذة والموظّفين وعوائل الشهداء والطلّاب.

عرّف الحفل الطالب محمّد زين الدين، تمّ تلا الطالب جعفر الصادق علامة آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم. وبعد النشيد الوطنيّ اللبنانيّ ونشيد الجامعة اللبنانيّة، شاهدَ الحاضرون فيلمًا قصيرًا يحكي قصّة ثنائيّة العلم والجهاد مستوحى من سيرتَي رئيس مجلس طلّاب الفرع علي شهلا ومندوب التعبئة التربويّة محمّد مصطفى مهدي، ثمّ استمعوا إلى كلمة عوائل الشهداء المكرّمين ألقتها الطالبة زينب دقيق شقيقة الشهيد علي تيسير دقيق.

وكانت كلمةُ مدير كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة الفرع الخامس أحمد نصر الله مليئةً بالافتخار بالمحتفى بهم، ودعا فيها إلى الاقتداء بهم، والتألّق العلميّ، والاستخدام الواعي والحذر للتكنولوجيا.

وفي كلمته لرعاية الحفل، أوضح فضيلة الشيخ الدكتور أكرم بركات الترابط الوثيق بين حقّ الله وحقّ الإنسان، حيث تُعدّ رعاية حق الإنسان بالحياة الكريمة والعزيزة أداءً لحقّ الله عزّ وجلّ، وهذا ما قام به الشهداء جميعًا لا سيّما شهداء أولي البأس، وبالأخصّ الشهداء الجامعيّين.

واختُتم الحفل بتقديم الدروع التذكاريّة لعوائل 26 شهيدًا من كلّيّات الجامعة اللبنانيّة في صيدا، وبالتقاط الصور التذكاريّة.

الشهداء المكرّمون:

١. الدكتور محمود خليل

٢. علي حسن شهلا

٣. محمّد مصطفى مهدي

٤. علي خضر ياسين

٥. هديل نبيل سلّوم

٦. محمّد علي مصطفى حسين

٧. ابراهيم محمّد خير حرقوص

٨. هادي وسام شحادي

٩. محمّد حسين ياسين

١٠. مصطفى غسّان شاهين

١١. علي حسين ياسين

١٢. علي تيسير دقيق

١٣. حيدر حسن عجيني

١٤. حسن عماد شحود

١٥. غدير قاسم بيضون

١٦. محمّد عماد سرور

١٧. نور الحسين كحيل

١٨. عبّاس أحمد ابراهيم

١٩. محمود حسن عطوي

٢٠. جعفر الصادق خير الدين

٢١. محمّد حسن زيتون

٢٢. قاسم عبد الحليم عاصي

٢٣. محمود حسين فرحات

٢٤. علي بلال الزين

٢٥. مريم علي حجازي

٢٦. فاطمة محمّد الحاج

الكلمات المفتاحية