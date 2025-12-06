أكّد نائب مستشار "البنتاغون" السابق، ستيفن براين، أنّ "القيادة الوسطى في الجيش الأميركي بدأت تستخدم طائرة مُسيَّرة مستنسخة من المُسيَّرة الإيرانية "شاهد 136"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا استفادت أيضًا من مُسيَّرة "شاهد" من أجل إنتاج مُسيَّرات "جيران" - "GERAN" (النسختان 1 و2 منها) والتي استُخدِمت بكثافة في أوكرانيا".



وأوضح براين، في مقالة نشرها على موقع "آسيا تايمز"، أنّ "النموذج الأميركي تنتجه شركة "SpektreWorks" وهو معروف باسم "FLM 36"، وجرى استنساخه من مُسيَّرة من طراز "شاهد" جاءت إمّا من الشرق الأوسط أو من أوكرانيا".



وقال الكاتب: "معروف أنّ الروس أجروا تغييرات كبيرة على نظام تحديد الموقع (GPS)، حيث قاموا بوضع هوائيات مضادّة للتشويش، وأضافوا قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي على نموذج "جيران 2"".



وأضاف: "النموذج الأميركي هو أقدم من "جيران 2"، وعلى الأرجح يستند بالكامل على مُسيَّرة "شاهد"، وبالتالي فإنّه أقل تطوُّرًا من النماذج القتالية التي تستخدمها روسيا حاليًا".



كما أشار براين إلى أنّ ""شاهد" تحمل رأسًا حربيًا عالي التفجير، يزن في العادة ما بين 30 و50 كيلوغرامًا، إلّا أنّها قد تحمل حمولات تزن 90 كيلوغرامًا أو ذخائر التجزئة المخصصة المصمَّمة للتفتيت إلى شظايا لتغطية مساحة شاسعة"، لافتًا الانتباه إلى أنّ ""شاهد" قادرة على حمل قنبلة حرارية".



وبيّن نائب مستشار "البنتاغون" السابق أنّ "اعتماد القيادة الوسطى مُسيَّرة مستنسخة من مُسيَّرة إيرانية يشكّل تحوُّلًا لافتًا للانتباه في عقلية "البنتاغون" التي كانت ترفض الاستفادة من أيّ شيء أُنتِج في الخارج".

