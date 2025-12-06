كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الأدميرال شهرام إيراني: نطاق قيادة بحرية الجيش الإيراني بلغ المياه البعيدة والمحيطات

عربي ودولي

شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
عربي ودولي

شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري

2025-12-06 22:24
37

في زيارة رسمية إلى بغداد، واصل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لقاءاته مع عدد من المسؤولين العراقيين، في سياق التنسيق الأمني بين بيروت وبغداد.

واجتمع شقير، مساء اليوم السبت 6/12/2025، بوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيما في ما يتصل بمكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اللواء شقير، في لقاء خُصص لمناقشة تطوير التعاون الأمني، خصوصًا في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق الاستخباري.

وأكد السوداني حرص بغداد على "توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، ودعم استقرار لبنان وحفظ أمنه ووحدة أراضيه"، مشددًا على أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن في عموم المنطقة".

من جهته، ثمّن شقير مواقف العراق "الداعمة للبنان على مختلف المستويات"، مشيرًا إلى أهمية "توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار".

الكلمات المفتاحية
لبنان العراق محمد شياع السوداني حسن شقير
إقرأ المزيد
المزيد
شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
توغّل
توغّل "إسرائيلي" جديد بمحيط بيت جن في سورية
عربي ودولي منذ 9 ساعات
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يرفضون تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح 
عربي ودولي منذ 9 ساعات
قمة بوتين - مودي: لعدم تهديد الاستقرار الإقليمي وللحوار حول
قمة بوتين - مودي: لعدم تهديد الاستقرار الإقليمي وللحوار حول "النووي الإيراني" 
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
رسالة حزب الله إلى البابا تغيظ خدّام
رسالة حزب الله إلى البابا تغيظ خدّام "اسرائيل".. هكذا افتضح أمرهم
خاص العهد منذ ساعة
"ناشونال إنترست": على ترامب كبح "إسرائيل" وإلّا أصبحت إستراتيجيته في مزبلة التاريخ
ترجمات منذ 4 ساعات
حزب الله قريبًا في السفارة البابوية.. الحوار والتواصل مستمرّان مواكبةً للمرحلة
حزب الله قريبًا في السفارة البابوية.. الحوار والتواصل مستمرّان مواكبةً للمرحلة
خاص العهد منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة