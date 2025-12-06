في زيارة رسمية إلى بغداد، واصل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لقاءاته مع عدد من المسؤولين العراقيين، في سياق التنسيق الأمني بين بيروت وبغداد.

واجتمع شقير، مساء اليوم السبت 6/12/2025، بوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيما في ما يتصل بمكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اللواء شقير، في لقاء خُصص لمناقشة تطوير التعاون الأمني، خصوصًا في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق الاستخباري.

وأكد السوداني حرص بغداد على "توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، ودعم استقرار لبنان وحفظ أمنه ووحدة أراضيه"، مشددًا على أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن في عموم المنطقة".

من جهته، ثمّن شقير مواقف العراق "الداعمة للبنان على مختلف المستويات"، مشيرًا إلى أهمية "توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار".

