استعرض قائد القوّة البحرية للجيش الإيراني؛ الأدميرال شهرام إيراني، تاريخ هذه القوّة المسلحة وقدراتها في حماية الحدود البحرية للبلاد وصونها، وقال: "لقد توسّع نطاق القيادة البحرية الإيرانية من حماية "مضيق هرمز" إلى شمال الخليج، وقد بلغ اليوم المياه البعيدة والمحيطات"، مؤكدًا أن "هذه النجاحات إنما هي بفضل دماء الشهداء والطاقات الوطنية".

وفي كلمته، السبت 6/12/2025، خلال مراسم إحياء "يوم الطالب" في جامعة الإمام الخميني (قده) للعلوم البحرية بمدينة نوشهر (شمال إيران)، أشار الأدميرال إيراني إلى تصريحات الإمام السيد علي الخامنئي وتأكيد سماحته على أن "القوّة البحرية تعد قوة حيوية وحاسمة"، قائلًا: إن "هذه الشهادة التقديرية القيّمة التي حازت عليها البحرية الإيرانية، هي ثمرة دماء الشهداء الزكية وتضحيات المنتسبين على مدى تاريخ هذه القوّة المسلحة، مرورًا بحربي الـ33 يومًا (خلال فترة الدفاع المقدس 1980 - 1988)، والـ12 يومًا، ولا شهادة تقدير أسمى".

ولفت الأدميرال شهرام إيراني إلى أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية، وضعت خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية، وبجهود مضنية على مدار الساعة، أسسًا مهمّة في مسار بناء القوّة البحرية الوطنية، مما شكل إنجازًا فريدًا من نوعه".

وفي سياق التنويه بإنجازات بحرية الجيش الإيراني، أشار إلى اختيارها في عام 2022 كقوة مسلحة شاملة؛ لافتًا إلى "العملية المشرّفة" التي نفذها الأسطول 86 التابع لسلاح البحر الإيراني وحضوره الناجح في المياه الدولية عام 2024م، مما أتاح لهذه القوّة أن ترسخ مكانتها المتميّزة بين سائر القوات المسلحة في إيران.

كما أعلن الأدميرال إيراني اعتماد الحكومة يوم التاسع من شهر "آذر" حسب التقويم الإيراني، الموافق 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كلّ عام، "يومًا للجزر الإيرانية الثلاث" باسم القوات البحرية؛ موضحًا أن هذا القرار تم اعتماده بعد عامين من الجهود، ويشكّل نقطة تحول في الهوية البحرية للبلاد.

