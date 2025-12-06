كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-12-06 22:44
أحرز المنتخب الإيراني المركز الأول في بطولة العالم للتايكواندو تحت 21 عامًا، والتي استضافتها مدينة نيروبي الكينية في نسختها الأولى. وجاء التتويج بعد حصاد المنتخب الإيراني ثلاث ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، وبرونزيتين.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن منافسات النسخة الأولى من البطولة اختتمت السبت 6/12/2025 بمشاركة أربعمئة واثنين وخمسين لاعبًا ولاعبة من خمس وسبعين دولة، وذلك بعد إقامة نزالات لأوزان تحت ثمانية وستين كلغم وثمانية وسبعين كلغم للرجال، وتحت ستة وأربعين، واثنين وستين كلغم للسيدات.

تفاصيل نتائج المنتخب الإيراني
توج منتخب إيران للرجال بلقب بطولة العالم تحت 21 عامًا، متقلدًا ثلاث ذهبيات لكل من أبي الفضل زندي ورادين زينالي وأمير رضا غلامي. وأحرز اللاعب محمد علي زاده الميدالية الفضية، فيما نال كلّ من متين رضائي وأمير محمد أشرفي برونزيتين.

وفي اليوم الختامي لهذه المنافسات، أحرز الإيراني محمد علي زاده الميدالية الفضية، فيما حاز مواطنه متين رضائي الميدالية البرونزية في فئة الرجال.

وفي فئة السيدات، أنهى المنتخب الإيراني المؤلف من ست لاعبات، مشاركته في المركز الرابع، بعدما تقلدت مبينا نعمت‌ زاده الميدالية الذهبية وأحرزت هستي محمدي الميدالية البرونزية.

الترتيب العام للبطولة
بحسب هذه النتيجة، حل منتخب تركيا ثانيًا بحصده ذهبيتين وفضية واحدة، فيما اعتلت كازاخستان المركز الثالث حاصدة ذهبيتين وبرونزية في البطولة، تلتها مصر وبلغاريا والهند في المراكز التالية. وفي فئة السيدات، تصدرت تركيا الترتيب العام، تلتها كوريا الجنوبية ثمّ المغرب.

وعقب إسدال الستار على البطولة، اختير مجيد أفلاكي من إيران باعتباره أفضل مدرب خلال المنافسات، فيما نال أبو الفضل زندي لقب أفضل لاعب فيها.

الجمهورية الاسلامية في إيران الرياضة
