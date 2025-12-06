كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي  بودكاست "عالعهد" مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب

لبنان

بعد جولة ميدانية جنوبًا.. وفد
لبنان

بعد جولة ميدانية جنوبًا.. وفد "مجلس الأمن" يختتم زيارته إلى لبنان 

2025-12-06 23:01
49

اختتم وفد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت 6/12/2025، زيارته إلى لبنان، مؤكدًا دعمه "وحدة لبنان وأراضيه واستقراره وضرورة تنفيذ القرار 1701".

وجدّد الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي؛ سفير سلوفانيا صاموئيل جبوغارد، خلال مؤتمر صحافي، التأكيد على "التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة ككل".

وقال جبوغارد، إن هدف الزيارة يتعلق "بتنفيذ القرارات ذات الصلة، واتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن المباحثات ركّزت على "عمل اليونيفيل والجيش اللبناني، وهي دليل على دعم المجتمع الدولي القوي للبنان ولشعبه".

وإذ أقر بـ"التقدم الذي حققه لبنان هذا العام"، شدّد جبوغارد على ضرورة "التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية"، في إشارة إلى مواصلة العدو الصهيوني خرقه الاتفاق باعتداءات ينفذها بشكل يومي.

كما أكد جبوغارد "ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها"، كما دعا رئيس "مجلس الأمن" إلى "تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني".

إلى ذلك، أشار جبوغارد إلى أن الزيارة بحثت أيضًا "الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل لبنان"، متطلعًا إلى "توصيات الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، ما سيستدعي نقاشًا معمقًا خلال 2026".

وفي الختام، جدّد وفد "مجلس الأمن"، وفقًا للمتحدث، "دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان بهدف فتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي وإعادة الإعمار".

وضم الوفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي، والتقى رؤساء الجمهورية، والنواب، والوزراء، ووزير الخارجية، وقائد الجيش اللبناني، وقائد "اليونيفيل"، بالإضافة إلى "الجنرال الأميركي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية".

كذلك، شملت الزيارة "جولة ميدانية على الخط الأزرق ومقر قيادة اليونيفيل والمواقع المرتبطة بها".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب مجلس الامن
إقرأ المزيد
المزيد
بعد جولة ميدانية جنوبًا.. وفد
بعد جولة ميدانية جنوبًا.. وفد "مجلس الأمن" يختتم زيارته إلى لبنان 
لبنان منذ ساعتين
لقاء وطني حاشد في طرابلس يؤكد أهمية دور المقاومة والوحدة لمواجهة المشروع الصهيوني
لقاء وطني حاشد في طرابلس يؤكد أهمية دور المقاومة والوحدة لمواجهة المشروع الصهيوني
لبنان منذ ساعتين
ندوة لـ
ندوة لـ"لجنة نصر المقاومة في الجبل" في صوفر عن "الصبر الاستراتيجي والقوة الكامنة"
لبنان منذ 4 ساعات
الفوعاني: حركة أمل استكملت استعداداتها للانتخابات التي ستُجرى في موعدها 
الفوعاني: حركة أمل استكملت استعداداتها للانتخابات التي ستُجرى في موعدها 
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بعد جولة ميدانية جنوبًا.. وفد
بعد جولة ميدانية جنوبًا.. وفد "مجلس الأمن" يختتم زيارته إلى لبنان 
لبنان منذ ساعتين
لقاء وطني حاشد في طرابلس يؤكد أهمية دور المقاومة والوحدة لمواجهة المشروع الصهيوني
لقاء وطني حاشد في طرابلس يؤكد أهمية دور المقاومة والوحدة لمواجهة المشروع الصهيوني
لبنان منذ ساعتين
شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
شقير يلتقي السوداني والشمري: تعاون أمني وتنسيق استخباري
عربي ودولي منذ ساعتين
رسالة حزب الله إلى البابا تغيظ خدّام
رسالة حزب الله إلى البابا تغيظ خدّام "اسرائيل".. هكذا افتضح أمرهم
خاص العهد منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة