القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي

بودكاست عالعهد

بودكاست عالعهد

 بودكاست "عالعهد" مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب

2025-12-06 23:10
36

مقابلة شاملة يستعيد فيها الشيخ الخطيب لقاءاته الأولى بسيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله

- في النجف بدأ اللقاء مع طالبٍ مجدّ في الحوزة الدينية

- ذكريات نادرة… لحظة تتويج السيد الشهيد بالعمامة على يد الشهيد السيد محمد باقر الصدر

- اللقاء الأخير وتلقي نبأ الشهادة

- في السياسة.. رؤية خاصة لزيارة البابا إلى لبنان

- نصيحة إلى الحكومة ورسالة إلى البيئة الشيعية

ترقبوها قريبًا على موقع "العهد" الإخباري

السيد حسن نصر الله الشيخ علي الخطيب سيد شهداء الأمة
