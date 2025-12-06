Your browser does not support the video tag.

مقابلة شاملة يستعيد فيها الشيخ الخطيب لقاءاته الأولى بسيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله

- في النجف بدأ اللقاء مع طالبٍ مجدّ في الحوزة الدينية

- ذكريات نادرة… لحظة تتويج السيد الشهيد بالعمامة على يد الشهيد السيد محمد باقر الصدر

- اللقاء الأخير وتلقي نبأ الشهادة

- في السياسة.. رؤية خاصة لزيارة البابا إلى لبنان

- نصيحة إلى الحكومة ورسالة إلى البيئة الشيعية

