بودكاست عالعهد
بودكاست عالعهد
بودكاست "عالعهد" مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب
مقابلة شاملة يستعيد فيها الشيخ الخطيب لقاءاته الأولى بسيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله
- في النجف بدأ اللقاء مع طالبٍ مجدّ في الحوزة الدينية
- ذكريات نادرة… لحظة تتويج السيد الشهيد بالعمامة على يد الشهيد السيد محمد باقر الصدر
- اللقاء الأخير وتلقي نبأ الشهادة
- في السياسة.. رؤية خاصة لزيارة البابا إلى لبنان
- نصيحة إلى الحكومة ورسالة إلى البيئة الشيعية
