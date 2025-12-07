اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025 بعدد من القضايا والمؤشرات العالمية التي ترى أنها تعكس تراجعًا في الدور الأميركي على الساحة الدولية، لا سيما بعد نشر وثيقة الأمن القومي الأميركي الجديدة، والتي أشارت الصحف إلى أنها تؤكد تراجع الشرق الأوسط من قائمة أولويات واشنطن.

الرياضة السياسية السخيفة

تحت هذا العنوان، تناولت صحيفة "وطن أمروز" الجدل الذي أثارته جائزة الفيفا للسلام التي مُنحت للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن. واعتبرت الصحيفة أن منح منظمة رياضية تُفترض حياديتها جائزة سلام لزعيم سياسي مثير للجدل، يعكس — برأيها — توظيفًا سياسيًا لأكبر حدث رياضي عالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوافع الفيفا قد ترتبط بحاجة المنظمة إلى علاقة مرنة مع الحكومة المضيفة، نظرًا لأن البطولة ستقام بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب تعاونًا حكوميًا في ملفات التأشيرات والأمن والتنظيم. كما لفتت إلى تحذيرات جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن سياسات إدارة ترامب في الهجرة والأمن تمثل مخاطر على الزوار، وأن الفيفا قد تبدو كأنها أداة علاقات عامة للحكومة الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن الجائزة المستحدثة تثير انتقادات بسبب غياب الشفافية وتزامنها مع مخاوف حقوقية وضغوط سياسية، معتبرة أنها "منافسة على الصورة أكثر منها جائزة للسلام"، الأمر الذي أثار موجة من السخرية والاحتجاجات.

الأرباح الناتجة عن الحروب حول العالم

من جهتها، رصدت صحيفة "رسالت" في تقرير مطوّل الارتفاع الكبير في إيرادات صناعة الأسلحة العالمية، مشيرة إلى أن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة بلغت 679 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 5.9% عن العام السابق، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأكدت الصحيفة أن الشركات الأميركية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا السوق، حيث حققت 39 شركة أسلحة أميركية إيرادات وصلت إلى 334 مليار دولار، ما يعكس — وفق الصحيفة — هيمنة الولايات المتحدة على هذا القطاع، مع استمرار صعود شركات مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وجنرال ديناميكس.

كما لفتت إلى أن شركات الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" حققت هي الأخرى ارتفاعًا في عائداتها خلال العامين الماضيين، في ظل الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، حيث حققت شركات مثل LBT و"الصناعات الجوية" و"رافائيل" إيرادات عسكرية بلغت 16.2 مليار دولار، بزيادة 16%.

وأشارت أيضًا إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة الأوروبية، خصوصًا في فرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك، مدفوعة بالاستعدادات العسكرية لمواجهة روسيا والحرب في أوكرانيا.

مبدأ مونرو بنسخة ترامب

أما صحيفة "إيران" فركّزت على مضامين وثيقة الأمن القومي الأميركي لعام 2025، معتبرة أن واشنطن أعلنت بوضوح تخليها عن سياسة بناء الدولة والديمقراطية في الشرق الأوسط، وأنها لم تعد تنوي خوض حروب طويلة الأمد تحت هذا العنوان.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تهتم بطبيعة الأنظمة السياسية في المنطقة، خلافًا لسياسات إدارة بوش الابن، لكنها تسعى في المقابل إلى تعزيز استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة في دول الخليج، خصوصًا الإمارات وقطر والسعودية.

وتقول الصحيفة إن الوثيقة تتضمن رسائل متعددة بشأن إيران، هي: لا حاجة — وفق واشنطن — لفتح صراع عسكري جديد ضد إيران، الولايات المتحدة تبلّغ الدول العربية بأن إيران لا تُعدّ تهديدًا للمنطقة، وبالتالي لا تتوقع تقديم دعم أمني استثنائي، وفي الوقت ذاته، تحافظ الوثيقة على لهجة تحذيرية تشير إلى إمكانية استخدام القوة إذا لزم الأمر.

وترى الصحيفة أن الوثيقة تؤكد تراجع أهمية الشرق الأوسط وأفريقيا في أولويات السياسة الأميركية، وأن التدخل الأميركي في المنطقتين سيكون فقط عند الضرورة، خصوصًا لحماية المصالح المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب.

كما أشارت إلى أن الوثيقة تنتهج غموضًا استراتيجيًا فيما يتعلق باحتمالات الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما يمنح واشنطن مرونة أكبر في إدارة سياستها الإقليمية.

الكلمات المفتاحية