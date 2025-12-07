كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي النائب جشي: متمسكون بكل الإمكانات المتاحة إلى جانب الدولة لمواجهة أطماع العدو

بودكاست عالعهد

بودكاست عالعهد

بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان

2025-12-07 11:00
62

في مقابلة شاملة ضمن "بودكاست عالعهد"، يستعيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، لقاءاته بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، كاشفًا جوانب من تلك المحطات المضيئة.

من النجف الأشرف في العراق بدأ التعارف، حيث كان اللقاء الأول في سبعينيات القرن الماضي مع طالبٍ مجدّ في الحوزة الدينية، لتُفتح صفحة من الذكريات حول الصفات التي تمتّع بها سيد شهداء الأمة وكيف تجلّت في مسيرته.

يتوقف الشيخ الخطيب عند لحظة تتويج السيد الشهيد بالعمامة على يد الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وصولًا إلى اللقاء الأخير وتلقّي نبأ الشهادة.

وفي جانب آخر من الحوار، يسلّط سماحته الضوء على الوحدة الشيعية والوحدة الوطنية في فكر السيد نصر الله، وعلى رؤيته الثابتة بأن القضية الفلسطينية قضية أمة لا يمكن التخلي عنها.

سياسيًا، يقدّم الشيخ الخطيب رؤية خاصة حول زيارة البابا إلى لبنان وما عكسته من دلالات وطنية واجتماعية مهمّة.

ويختم برسالة صريحة، تحمل نصيحة إلى الحكومة وتوجّه خطابًا إلى البيئة الشيعية في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

الكلمات المفتاحية
لبنان السيد حسن نصر الله الشيخ علي الخطيب
إقرأ المزيد
المزيد
بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان
بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان
بودكاست عالعهد منذ ساعة
 بودكاست
 بودكاست "عالعهد" مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب
بودكاست عالعهد منذ 13 ساعة
 بودكاسات عالعهد | الصراف يسرد حكايات لم تُرو عن علاقته بسيّد شهداء الأمة 
 بودكاسات عالعهد | الصراف يسرد حكايات لم تُرو عن علاقته بسيّد شهداء الأمة 
بودكاست عالعهد منذ شهر
الصراف يستذكر في بودكاست
الصراف يستذكر في بودكاست "عالعهد" لقاءاته مع سيد شهداء الأمة
بودكاست عالعهد منذ شهر
مقالات مرتبطة
حمادة: المشروع
حمادة: المشروع "الإسرائيلي" يريد ابتلاع لبنان.. ونراقب تنازلات السلطة
لبنان منذ 10 دقائق
الشيخ الخطيب لـ
الشيخ الخطيب لـ"العهد": الطائفة الشيعية في امتحان ونجحت به
خاص العهد منذ 51 دقيقة
النائب جشي: متمسكون بكل الإمكانات المتاحة إلى جانب الدولة لمواجهة أطماع العدو
النائب جشي: متمسكون بكل الإمكانات المتاحة إلى جانب الدولة لمواجهة أطماع العدو
لبنان منذ 58 دقيقة
بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان
بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان
بودكاست عالعهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة