واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة، إضافة إلى انتشال جثمانَي شهيدين من القطاع.

وفجر اليوم، نفذت طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ووسّع الجيش "الإسرائيلي" سيطرته على شرق مدينة خان يونس عبر إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب.

وتوغلت الدبابات "الإسرائيلية" بغطاء جوي في بلدة بني سهيلا، ووضع الجيش مكعبات صفراء على مدخل البلدة، ما يعني أن القرى الأربع أصبحت تحت سيطرة الجيش.

كما وضع الجيش "الإسرائيلي" مكعبات صفراء في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس.

وأغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" 3 مرات على مدينة رفح جنوب القطاع.

كما نفذت طائرة "إسرائيلية" غارة على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ودمّر الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما توغّل الجيش "الإسرائيلي" في منطقة الخلفاء بجباليا.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 366 والمصابين 938، فيما جرى انتشال 619 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70125 شهيدًا و171015 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/الأكتوبر 2023.

