القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
اعتصامٌ للحزب الشيوعي في بيروت رفضًا لأي تفاوض مباشر مع الاحتلال
اعتصامٌ للحزب الشيوعي في بيروت رفضًا لأي تفاوض مباشر مع الاحتلال "الإسرائيلي"

2025-12-07 15:04
نظّم الحزب الشيوعي اللبناني، اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، اعتصامًا في وسط بيروت رفضًا لما وصفه المشاركون بأنه "محاولة لزجّ لبنان في مسار تفاوضي سياسي واقتصادي مع العدو الصهيوني"، عقب مشاركة شخصية مدنية لبنانية، وبتكليف رئاسي ولأول مرة، في مفاوضات مباشرة مع الجانب "الإسرائيلي" ضمن لجنة "الميكانزم".

وأُقيم الاعتصام في ساحة صيدلية بسترس تحت عنوان: "لا مصلحة للبنان بالدخول في مفاوضات سياسية واقتصادية مع العدو الصهيوني في ظل اختلال موازين القوى واستمرار عدوانه".

ورفع المشاركون لافتات وشعارات ترفض أي مسار تفاوضي خارج الأطر المعروفة، مؤكدين أن ""إسرائيل" كيان محتل وقاتل يسعى إلى التوسع وانتهاك سيادة دول المنطقة".

وأشار منظمو التحرك إلى أن "أي تفاوض سياسي أو اقتصادي مع كيان قائم على العدوان والاحتلال، وفي لحظة إقليمية شديدة التوتر، لا يخدم مصالح لبنان"، لافتين إلى أن "التجارب التاريخية تظهر أن "إسرائيل" لا تلتزم بالاتفاقيات ولا بالمعاهدات الدولية، ما يجعل أي رهان على تفاوض مباشر معها مغامرة غير مضمونة النتائج".

وشدد المعتصمون على أن "الأولوية الوطنية يجب أن تبقى حماية السيادة اللبنانية وتعزيز موقف البلاد في مواجهة العدوان المستمر"، داعين القوى السياسية إلى "عدم الانجرار وراء ضغوط خارجية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على حساب لبنان وحقوقه".

ويأتي الاعتصام في ظل نقاش داخلي متصاعد حول طبيعة "الميكانزم" وحدود الدور اللبناني فيها، وسط مطالبات بتحصين الموقف الرسمي ورفض أي مسار قد يُفسّر على أنه تطبيع أو تنازل سياسي.

